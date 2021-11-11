台中市宋姓男大學生7日清晨開車不慎擦撞一輛瑪莎拉蒂名車，豈料竟遭瑪莎拉蒂車上的彰化縣食品業張姓小開與李姓、陳姓友人毆打，但警方僅帶3名惡煞製作傷害筆錄，並認定「非現行犯」函送，直到被害人送醫顱內出血命危，7日晚間警方才改以3人有致人於死犯意，改依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪名函送台中地檢署偵辦。對此，台中市議員黃健豪直呼，把人圍毆打到昏迷不是現行犯？這個態度讓人刷新三觀。

黃健豪昨（10）日在臉書指出，行車記錄器清楚拍下手持棍棒、動手圍毆叫囂的惡徒，台中警方卻說這不是現行犯，「這個態度刷新我的三觀！也刷新市民的三觀！」

面對這些無視公權力、藐視警方、擾亂一般市民生活的「混蛋少年仔」，黃健豪說，他們對法律、公權力無感，那政府就該有責任讓他們很有感，應全部用最嚴格、最重的標準執行法令，不得輕放。

對於警方一開始認定3惡煞「非現行犯」，台中市議員黃健豪（見圖）表示「這個態度刷新我的三觀」。（資料照／盧金足攝）

黃健豪建議市府，從小的開始，現場每一個人都沒戴口罩、亂丟煙蒂，依據行車記錄器應逐一開罰，未繳就強制執行。另在治安方面，對這些小弟的所屬集團，台中市警方要強勢執法，加強盤查車輛、營業場所及所屬人員，並調查此案中瑪莎拉蒂車輛、其它支援車輛的購買資金來源，是否涉及洗錢及詐騙，近期台中市治安敗壞，多與相關行業有關。

黃健豪說，重點不只是這些在馬路上毆人的混蛋少年，更重要的是在他們背後，誰讓他們膽敢無視人命，一個小擦撞，卻能幾分鐘內叫10多人到場，這根本就是組織犯罪的等級。

台中市長盧秀燕已承諾重視此案，黃健豪也向盧喊話，要用盡所有手段，遏止這些社會毒瘤在台中流竄；也再次提醒警方必須自重，才不會讓這些惡徒囂張，並強烈要求台中市警察局要嚴辦、重懲，同時預告下周警察部門質詢，將請局長好好交代。