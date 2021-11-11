美國勞工部周二公布10月消費者物價指數（CPI）月增率0.9%、年增率6.2%，遠遠超過市場預期，並創下31年來新高，顯示通膨壓力相當沉重，華爾街傳奇投資者Jeremy Grantham警告，現在的投資者過度相信聯準會，不然這種通膨數據早就使股市崩盤了。

綜合外媒報導，過去曾兩度成功預測市場崩盤時機的資產管理機構GMO創辦人Jeremy Grantham表示，「我們從沒見過這樣的事情，在此次牛市之前，所有牛市的通膨率都相當低，這種數據在任何一個市場都足以造成崩潰。」

Jeremy Grantham對於聯準會的經濟政策相當不滿，「這一次，人們對聯準會的信心是如此完整，以至於當他們說是通膨是暫時的時候，大家都相信了，但在我看來，聯準會自從沃克（Paul Volcker）以來，他們沒有做過任何一件正確的事情。」

Jeremy Grantham補充說道，「聯準會一再過度刺激經濟，導致2000年的科技泡沫、2008年金融危機前的房地產泡沫，現在，瘋狂漲跌的迷因股票也在目前的股票市場中製造了瘋狂。」

值得一提的是，Jeremy Grantham的GMO機構在第三季的報告中指出，今年股市的飆升，已讓人想起科技泡沫前的時刻，不過GMO旗下的旗艦無基準分配基金今年回報率為2.2%，落後標普500指數的26%漲幅。