雙11到來，各大網站電商紛紛祭出購物優惠。台中市政府法制局今天提醒，消費者於網站選購商品前，應先查明網站賣家是否為合法登記的公司或商號，有無提供國內電話、地址等聯絡資訊，以避免發生爭議時找嘸賣家處理。法制局長李善植強調，各大電商請落實管理者責任，完善買賣雙方實名認證機制，以維護交易安全及消費者權益。

李善植表示，網路購物糾紛最棘手的情況，就是找嘸賣家處理解約退款事宜。統計今（110）年截至10月底中市府接獲網購消費爭議申訴案件達2217件，其中就有730件賣家不明，約占網購申訴件數的33％。經分析消費者購買的管道，多是在臉書、IG及一頁式網站購物，或在電商拍賣平臺購買。

法制局說，民眾若仍一時手滑誤入一頁式網站購物後想退貨，務必保留商品外包裝上的託運單，依照託運單上記載的訂單編號及寄件人資訊，聯繫代為寄件的報關行、代為運貨的物流業或代收款項的超商協助，尚有機會追回貨款。但倘若消費者不慎遺失託運單，市府將無從查認商品出賣人而難以協助處理退款事宜。

另外，消費者若是在蝦皮、旋轉拍賣等電商平臺購物，因電商平臺尚未全面推行賣家實名認證機制，倘賣家留存給電商平台的聯絡資料不正確，仍可能會發生無法找到賣家處理退貨的情況。

李善植表示，近年因網購宅經濟盛行，各類電商紛紛上線，但不同的電商平臺、不同的銷售模式，電商所扮演的角色、承擔的責任都不同，常讓消費者霧煞煞。例如：蝦皮公司有蝦皮商城、蝦皮購物；奇摩公司有奇摩拍賣、奇摩購物中心等。有的電商是擔任提供商品或服務的「出賣人」、有的僅是提供買賣雙方交易平台的「第三方」。

李善植建議，消費者在電商平台下單前，應先詳讀平台公告的服務條款。如在蝦皮購物、奇摩拍賣、露天拍賣及旋轉拍賣等平臺購買，因該等業者均稱僅是提供買賣雙方交易平台的第三方，故不負擔賣家的責任，此時，消費者宜先搜尋賣家資料、評價、成交次數及經營時間長短等資訊，再評估下單，以避免遇到詐騙賣家。

雙方宜依平台的支付規則進行交易，切勿私下匯款到賣家帳戶，以避免發生消費爭議時，平臺電商無法協助處理。李善植局長並呼籲，各大電商在提供交易平臺獲取企業利潤的同時，也請落實管理者的責任，完善買賣雙方實名認證機制，以維護交易安全及消費者權益。