台中市一名18歲宋姓大學生開車與一輛黑色馬莎拉蒂名車擦撞，遭到彰化某食品業小開夥同車內2人痛毆宋男，造成男大生重傷，事發時還制止他報警。但3名惡煞事後被認定「非現行犯」僅製作筆錄，直到被害人送醫顱內出血命危，7日晚間六分局才改以3人有致人於死犯意，改依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪名函送，直到事件延燒引發全台民眾怒火，市長盧秀燕震怒，警方才急著向檢察官申請拘票將3嫌拘提，目前檢方已向法院申請羈押，台中市警局長蔡蒼柏為造成市民恐慌，將出面向市民致歉。

由於警方在事發當下的處置作為引起極大爭議，台中市警局長蔡蒼在上午親上火線，將召開記者會說明，重申會針對涉案人，擴大偵辦，並檢討員警在第一線勤務作為，持續精進，並針對治安事件，造成市民恐慌致歉。

此案經媒體連日大幅報導，才引發社會關注，台中市長盧秀燕昨（10日）上午前往醫院探視被害人，並向命危昏迷的被害人母親致歉，台中市警方事隔3天後，才緊急向檢察官聲請拘票後以涉殺人未遂、強制、恐嚇、妨害秩序等罪緊急逮捕涉案3人到案，偵辦此案態度每日一變，連不少警界人士都看不下去。