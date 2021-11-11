紐約州長侯可今天訪問曼哈頓華埠，在中華公所宣布撥款2000萬美元（約新台幣5.5億元）協助社區振興經濟，為飽受COVID-19及反亞裔情緒打擊的紐約唐人街注入一劑強心針。

侯可（Kathy Hochul）8月接替因性騷擾醜聞下台的古莫（Andrew Cuomo），成為紐約州首位女州長。原任副州長的她曾多次訪問曼哈頓華埠，今天是她首度以州長身分踏進有百年歷史的紐約中華公所。

侯可在中華公所禮堂向約150名與會者說：「中國城回來了。我們經歷太多磨難，太久了。我們正在奮起，我的朋友們，我們要捲土重來。」

去年3月紐約陷入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機，收入倚重觀光的華埠就此深陷蕭條。今年美國社會針對亞裔的仇恨犯罪頻傳，華埠雪上加霜，許多商家因撐不下去而歇業，成為紐約與疫情艱苦搏鬥的悲涼縮影。

侯可讚揚華埠居民展現紐約客堅毅不撓的精神，一起度過危機，「我到這社區很多次，每次都說我會替你們出氣，跟著你們反擊，因為你如果找這個社區任何一個人麻煩，就是跟紐約州2000萬人作對」。

侯可宣布撥款2000萬美元協助華埠重振經濟，是紐約州2016年啟動的「中心區復興計畫」（Downtown Revitalization Initiative）一部分。華埠歷經徵選成為計畫第5輪得主，根據紐約州政府，資金將用於開拓藝文空間、增加住宅及綠地，提升生活品質之餘吸引更多觀光客。

與前4輪不同的是，華埠提案過關後得到的資金加倍。協助提案的紐約市曼哈頓區長高步邇（Gale Brewer）解釋，金額加倍是因為「中心區復興計畫」去年因COVID-19疫情而停辦一年。

高步邇、紐約州參議員卡瓦納（Brian Kavanagh）及市議員陳倩雯等民意代表都期許華埠在這筆資金挹注下早日重現風采，侯可隨後將象徵2000萬美元的超大支票頒給紐約中華公所主席于金山。

于金山會後受訪表示，這是華埠首次收到紐約州政府對特別族裔社區的撥款，他感謝侯可支持、高步邇協助，希望華埠儘快走出疫情陰影。

華埠眾多團體約3個月前向紐約州政府提案，爭取「中心區復興計畫」資金。侯可主政後捨棄由上而下，希望地方就如何運用資金提出願景；華埠打算重整華裔軍人忠烈坊、凸顯華人對美國社會的貢獻，讓疫情期間關閉的怡東商場重新開張、帶回數百個就業機會。

于金山說，這筆錢對華埠有如一劑強心針，觀光客回流後，中國城會重新站起來，「就像州長講的一樣，中國城回來了」。