衛福部長陳時中喝酒開宴的影片近日流傳，國民黨主席朱立倫批評「要是在國民黨早就下台」。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、蔡易餘今日召開記者會表示，該影片是去年6月，當時根本沒有疫情，朱立倫不要成為中國假訊息的協力者。

劉世芳指出，現在很多假訊息企圖製造、誤導民眾，讓人以為陳時中在今年3級警戒時參加個人活動，但事實上影片是在去年6月拍的，而且不少影片版本還出現簡體字幕，恐怕是對岸為了亂台所為。

黃世杰說，衛福部昨晚已在第一時間出面澄清，影片是去年6月，當時還有墾丁、各地景點等報復性出遊，足證當時疫情已趨於穩定，事實上在今年5月前，台灣國內幾乎沒有太大疫情。

黃世杰表示，這部錯誤、抹黑的影片，最早是從中國的微博、抖音，然後接到台灣的社群媒體，藍營人士再跟上，台灣民眾要看清楚，不要輕易被抹黑錯假的訊息帶動。

蔡易餘指出，這部影片最初源頭是昨天下午微博「台灣傻事」帳號所PO的影片，後來在爆料公社播出，接著就傳開，然後藍營以及想攻擊陳時中的人，就開始發動攻勢。

蔡易餘說，陳時中已說明，這是去年6月15日受邀，與台灣企業家郭台強餐敘，大家不該用現在的狀況去連結去年當時的狀況。當時台灣防疫成功，甚至還發放振興券，報復性旅遊出籠。若要以此移花接木的手法攻擊陳時中，是非常惡劣。

蔡易餘表示，朱立倫到了今天還在栽贓，配合中國散發假訊息，讓人遺憾，請朱立倫不要當中國假訊息的協力者。