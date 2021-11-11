正當全球飽受通膨壓力之際，日本也慢慢開始有這方面的困擾。日圓走貶下，有更多的日企期盼能將居高不下的製造成本轉嫁給消費者。

過去幾十年以來，日本社會一直希望能走出通貨緊縮的陰影，至於通貨膨脹這檔事，是想都沒想過。不過，現在日本民眾應該也會慢慢感到物價上漲的壓力。

大部分日企擔心，若將與日俱增的成本轉嫁出去的話，會嚇跑這些幾乎沒什麼加薪的上班族。因此，目前大概只有14%日本公司有將這種物價上漲壓力釋放出去。

路透社最新調查發現，40%的日企正伺機而動，希望將來不久能選個好時機宣布漲價。

有家日本陶瓷業者指出，因為訂單與生產都保持暢旺下，衡量過即使日圓貶值以及大宗物資大漲影響有限，自己才敢放手將漲價壓力宣洩出去。

摩根大通認為，日本終究要面臨通貨膨脹的問題。因為有些日企已經被高漲的製造成本壓得喘不過氣，在實在沒辦法之下才決定提高售價。

以日本9月消費者物價指數(CPI)來說，僅僅小漲0.1%，但生產者物價指數(PPI)卻大漲6.3%。同時，日本CPI與PPI之間的差距，也創下40年以來最大。這表示，當地廠商正承受愈來愈大的原物料飆升壓力，由於不敢肆意轉嫁下去，民眾才無法有日企對通膨的切身之痛。

路透社指出，在日企中，以化工、汽車和鋼鐵業最想把多出的成本轉嫁給消費者。不過，食品、精密工具與通訊業則最忌憚。

摩根大通表示，觀察過去幾十年，日企一般只會轉嫁高出生產成本的50%而已。不過，在2013到2015年時，因當時長達15年多的通縮狀況幾乎已停止，前日相安倍晉三希望能徹底走出通縮陰霾，故很多日企才敢趁機把絕大部分多餘的負擔成本，一口氣給轉嫁出去。

據悉，大概有高達8成的日企，已感到大漲的原物料將壓縮自己獲利能力。

還有，日圓走貶雖有利增加出口競爭力，但日本因資源匱乏，很多物料都依賴進口，這些當地廠商在進料時，生產成本也跟著一齊增加。

過去一個月以來，美元兌日圓匯價一直在113到114日圓游走，因此曾在10月時，日圓創下4年新低價位，甚至還遠低於2021年初的行情價103。因此，有三分之一日企表示，如果日圓持續走貶，在買長短料愈來愈貴情況下，自己獲利將會被侵蝕掉。

還有上班族最關心的薪水方面，此調查顯示，目前有44%日企正給員工加薪中，但大多數僅願加1%至3%而已。至於有42%沒有任何加薪打算，剩下的日企，甚至還有減薪規劃。