台灣餐飲市場在疫情趨緩、五倍券激勵下明顯復甦，連鎖餐飲集團王品(2727)在年末餐飲旺季加速布局、擴大營運規模，宣布本季將開出2個新品牌、新展超過10家新店，並同時啟動大規模徵才，預計招募1700名正職同仁，其中鍋物品牌儲備幹部起薪4萬起跳。

王品集團旗下共有「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」、「尬鍋」6大鍋物品牌，目前合計已達116家門市。由於集團近期鎖定火鍋、燒肉業態作為主力發展，擴張速度較其他品類更快，亦有更高的人力需求。

因應火鍋旺季來臨，王品集團鍋物品牌推出300名儲備幹部計畫，包括60名儲備店長、主廚職缺，若有餐飲業逾2年、值班幹部管理經驗者，任用起薪4萬元起，通過1個月的培訓考核後，薪資上看5萬元，通過考核後1年內有機會晉升店主管，挑戰月薪6萬元。

除了既有鍋物品牌加速展店，王品亦積極研發新品牌，將於年底開出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，首店位於台北松江路，客群鎖定20～35歲年輕女性，單人千元內可享受精緻美味又兼具優雅氛圍的吃到飽，並推出適合搭配麻辣鍋的吸睛調酒。

同時，看準疫情期間崛起的外帶外送商機，王品將推出集團首個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，將旗下「享鴨」的招牌烤鴨研發成快速方便、想吃就點、安心衛生的外帶餐點，打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，單人268元起即可輕鬆享用功夫櫻桃烤鴨。

王品表示，「來滋烤鴨」將打破集團過往先開1家店試水溫、觀察市場反應再展店的策略，目前已有2家新店正緊鑼密鼓籌備中，力拼年底在雙北地區開幕，展現集團進攻烤鴨外帶市場的決心。