國光生(4142)第3季財報出爐，受惠流感疫苗出貨高峰，第3季稅後純益為新台幣1.57億元，每股稅後淨利0.37元。展望第四4季，在國內外訂單雙引擎的趨動下，表現可望再攀高峰。

國光生技第三季單季營收達新台幣7.53億元，季增755.92%、年增21.95%；毛利率40%，雖然受新產線商轉及專業人才延攬導致營業成本增加，但仍維持旺季的應有水準。

國光生技10月營收新台幣5.29億元，前10月自結營收為新台幣13.77億元，年減17.13%，但若扣除2019年底遞延至2020年初的156萬劑四價流感疫苗營收，年成長5.56%，成長動能主要來自中國與美國的流感疫苗訂單有感成長，使得營收依舊亮眼。

今年國光生技的營運穩健成長，除了持續拓展海外業務與市場外，隨著充填第二條產線在第三季獲衛福部GMP認證投入商轉，帶動充填總產能擴大至每年1億劑，新產線已有多項國際訂單預約生產排程。目前，新產線正在準備歐盟EMA及美國FDA的查廠認證，國光生技表示，在通過認證後，預估兩年內產能就會滿載，因此公司已規劃在國內外打造第三及四條生產線，以因應市場需求。

國內公費四價流感疫苗已從今年第三季開始出貨，十月開始已供應自費四價流感疫苗施打；海外訂單部份，包括中國大陸、泰國、歐美等國均有成長，預計在年底前全數出貨完畢；繼流感疫苗原液量產出口日本後，國光生技再下一城，與俄羅斯疫苗製造商Petrovax完成簽約，原液出貨俄羅斯，成功建立流感疫苗前進東歐各國的中繼站。