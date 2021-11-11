由電商巨頭亞馬遜支持的電動車新創公司Rivian Automotive Inc在完成今年來全球最大的股票首次公開發行（IPO）交易後，周三首日在那斯達克市場風光上市，終場股價較發行價飆漲29.14%，收在100.73美元，市值一舉突破1000億美元，盤中更一度大漲53%。

儘管才剛開始銷售電動車且收入仍然微薄，但Rivian的身價已經超越通用汽車的市值860.5億美元、福特的773.7億美元，以及同為新創公司Lucid Group的659.6億美元。

這表示，現在Rivian已經成為美國身價第二高的汽車製造商，僅次於特斯拉（市值1.06兆美元）。

供應鏈瓶頸使全球汽車製造商受到重創，Rivian也難逃波及，在提高其伊利諾伊州廠的產量面臨挑戰。該電動車製造商去年7月表示，新冠疫情及這場大流行病對供應商造成的影響，使公司不得不延後電動車的推出。

自去年以來，電動車公司儼然已成為最熱門的投資標的之一。包括選擇權和限制性股票等證券在內，以首發價估算，Rivian完全稀釋後股票估值已經超過1060億美元。

Rivian的IPO售股上限為1.53億股，每股定價為78美元，超越上周五調升後介於72～74美元的目標價格區間。該公司透過其IPO籌集約120億美元資金，如果所有超額認購股份都獲得行使，這個數字可能進一步增至137億美元，使該美國電動車公司成為繼阿里巴巴於2014年9月上市以來，美國、也是全球規模最大的IPO案。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）周三表示，Rivian的IPO只是證明通用遭到低估，「它告訴我的是一個巨大的機會，而通用汽車是如此遭到低估」。

在擴產計畫方面，Rivian曾表示，伊利諾州廠年產量估計最高達15萬輛，其執行長R.J. Scaringe周三表示，公司預計到2030年每年產量將至少達到100萬輛。此外，Rivian宣布除了伊利諾伊州的現有工廠之外，將在美國建造第二座工廠，之後也將在中國和歐洲打造生產線。