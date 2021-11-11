美國上月消費者價格指數(CPI)飆升，導致市場擔憂Fed恐加快緊縮進度，VIX恐慌指數走揚，美股四大指數齊跌，其中，道瓊下跌逾240點，日韓股市漲跌互見，台股今受到美股影響，指數開低32.47點、報在17527.18點，隨即跌幅擴大，台積電營收月減，股價下跌約1.5%，成為指數走跌逾百點最大壓力，指數最低觸17403點，摔下5日線。

電子股權值股今普遍休兵，晶圓雙雄台積電(2330)開低震盪，跌幅約1.5%，力拚守穩600元大關，台積電10月營收月減1成，也成為今日大盤指數下跌主要原因，聯電(2303)則在5日線附近小跌震盪，跌幅約0.5%~1%，鴻海(2317)小跌震盪。面板逆勢有撐，群創(3481)、友達(2409)早盤後黑翻紅，漲幅在0.5%~1%，彩晶(6116)則下跌1.5%。

IC設計今跌多漲少，股王矽力-KY(6415)震盪小跌、股價最低4755元，聯發科(2454)10月營收月減年增，今拉回修正，跌幅約1%，信驊(5274)亦下跌逾1%，力旺(3529)則在早盤後黑翻紅，股價小漲0.85%。元宇宙題材則有威盛(2388)持續強勢，一度攻上漲停。

航運類股今類股漲幅一度逾1.3%，航空雙雄挾需求大幅回溫，長榮航(2618)、華航(2610)本月獲外資天天買，華航一度大漲逾7%，長榮航漲幅也於6.5%。貨櫃三雄10月營收強勁，預期第四季將獲利再創新高，長榮(2603)、陽明(2609)上漲逾1%，萬海(2615)則因營收月減，終止連續8個月的成長，故今下跌逾1%，持續位於季線下方；由於大陸8月底限電，9月24日無預警大規模斷電，導致眾多工廠遭受強迫停工，上市櫃公司10月營收紛紛出現下滑；但貨櫃航三雄受惠於市場明顯供不應求，10月營收依然強勁，未受斷電停工的衝擊。

分析師表示，加權指數歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，股價築底，投資價值浮現，目前多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，台灣外銷出口表現亮眼，年底作帳行情可期。另外，近期在外資歸隊下，資金行情可望再起，且台股各期均線多頭排列，技術面趨勢翻多，台股仍有高點可期。雖然今晨美股震盪，但偏多格局未變，建議逢低擇優布局。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。