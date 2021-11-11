直播》瑪莎拉蒂富二代當街爆打男大生 食品富商爸出面代子謝罪

瑪莎拉蒂小開父親張朝棟，11上午日在自家食品工廠舉行記者會，對兒子行為鞠躬道歉。（吳建輝攝）

僅因車禍擦撞，瑪莎拉蒂張姓食品小開與2名友人就將18歲宋姓男大生打到腦部重傷，目前還在加護病房搶救。張嫌父親今（11日）出面致歉，稱兒子不是富二代，可能管教太嚴造成叛逆。而男大生母親直言，兒子變成這樣，道歉有什麼意義？她認為社會對於這種人應該零容忍，希望重判立下警告。

今上午9時30分，張姓小開父親張朝棟現身自家食品工廠舉行記者會，表示對於孩子所為相當痛心，並允諾會對受害家屬負起應負責任。張朝棟表示，他與太太育有兩子，張男與張男哥哥，10多年前與太太離異，張男在台中與媽媽同住，平時張男會協助工廠跑業務抽佣金，他白手起家打拚食品廠，兒子不是富二代，可能對兒子教養太嚴格，導致叛逆有偏差行為。

對於張父出面致歉，據ETtoday新聞雲報導，宋姓男大生母親直言，道歉有什麼用？如果兒子沒了，再多的賠償也沒用，社會應該對這種人零容忍。

「不要讓這些人再放出來了！」，宋媽媽痛心表示，希望對於這種人，不要保釋、不准假釋、還要加重刑責，才能立下很好的警告，不要再讓這種人猖狂。

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