工業用蝶閥大廠捷流閥業拜主要客戶下單力道強勁，一改上半年營收及獲利比去年同期衰退的低氣壓，第三季受疫情影響而預期信用減損損失增加，EPS仍達2.33元，改寫單季次高；前三季EPS為6.29元，創同期次高。兩岸工業閥門訂單需求增長，10月合併營收達1.93億元，年成長2.77％，締造同期歷史次高。

捷流第三季營收及獲利大爆發，稼動率也提升，第三季合併營收6.58億元，年增7.52％，稅後淨利0.91億元、EPS從去年同期2.22元增加至2.33元。前三季合併營收達17.91億元，稅後淨利2.46億元，EPS由去年同期6.45元略減至6.29元，改寫同期次高。

捷流指出，捷流兩岸生產基地彈性因應客戶訂單需求、完善垂直整合資源佈局，以滿足許多國際重量級客戶的客製化工業閥門訂單需求。尤其，近年全球產業受中美貿易戰、新冠肺炎疫情干擾，以及全球環保法規趨嚴下，紛紛提高資本支出，加速分散廠區佈局及綠色產品解決方案，使得捷流電子、船舶、石化能源等工業閥門訂單拉貨增溫，是推升第三季營收、獲利及在手訂單增長的主因。

捷流10月合併營收1.93億元，年增2.77％，前十月合併營收19.87億元，年微減1.35％，雙雙創歷年同期次高。捷流指出，台灣、中國大陸兩市場工業閥門訂單需求穩健提升，是10月營收增長的主因。

捷流表示，目前訂單能見度看到明年第一季，短期訂單出貨端視缺櫃、塞港情況而定，捷流會加大庫存及生產成本、費用的管控，但對第四季營運審慎樂觀。捷流預期明年第一季全球航運運力吃緊的狀況將逐步緩解，可推升未來營運成長動能。