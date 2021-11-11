貿易商和船舶追蹤公司表示，過去三個月以來，中國對伊朗石油的進口量平均每天保持在50萬桶以上，因為中國買家認為，以低廉的價格獲得原油更重要，勝過違反美國制裁帶來的任何風險。

路透11日報導，中國今年繼續購買伊朗原油，儘管美國對伊朗的制裁一旦實施後，華盛頓將立即切斷違反制裁者與美國經濟的聯繫。不過，在恢復2015年伊朗核協議進行談判之際，拜登政府迄今選擇不對中國個人和公司實施制裁，該協議將允許伊朗再次公開出售其石油。

貿易商和船舶追蹤消息人士透露，6月和7月原油的進口量因中國買家的進口許可不足而從5月的紀錄高點下滑之後，隨著伊朗政府發放新的配額，中國獨立煉油商再次採購價格較低的伊朗原油。

根據Vortexa Analytics的資料，伊朗運抵中國的石油在今年8月達到每日66萬桶，9月為每日54.5萬桶，10月回落到每日47萬桶。這使得三個月的平均值為每日56萬桶，高於6月和7月的平均值每日47.8萬桶。5月時達到每日73萬桶的高峰，而截至10月底的全年平均水準為每日56.2萬桶。

「伊朗石油的深度折扣和新的進口配額支持了中國獨立煉油商的需求。」油輪追蹤公司Vortexa Analytics的中國市場分析師Emma Li表示，強勁的中國煉油利潤率也提供了有效支援。

報導稱，伊朗現在每月出口價值約13億美元的石油，其中大部分運往中國，為德黑蘭提供了關鍵收入。伊朗和美國將於11月29日重啟談判，以恢復核協議並解除美國對石油銷售的制裁。