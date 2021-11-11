在今年中國國際進口博覽會期間，材料製造商科思創展示了與海爾聯手打造的首款使用其低碳足跡保溫材料的高效節能冰箱，為家電產業低碳轉型呈上高品質回應。

聚氨酯是生產冰箱保溫層的重要原材料，而MDI是生產聚氨酯的原料。日前，科思創上海一體化基地獲得了ISCC PLUS品質平衡認證，展現科思創已具備向亞太地區客戶大批量供應由替代性原材料製成的MDI的能力。品質平衡是一種監管鏈方法，允許化石原料和替代性原材料在生產中混合，但在簿記中分開。該方法可通過價值鏈跟蹤物料，並將可再生原料分配給選定的最終產品。

應用低碳足跡MDI的海爾低碳節能冰箱位於科思創展臺的這台海爾“博觀”低碳節能冰箱即採用了來自科思創的低碳足跡MDI，基於品質平衡方法，其生物質原料份額高達60％。這也是科思創低碳足跡聚氨酯MDI產品應用於家電產品在亞太區的首發亮相。

該款冰箱具有能效等級1級的超低使用能耗。此外，使用生命週期結束後，海爾還會對其進行回收循環再利用。從生產、消費到廢棄，這款應用低碳保溫材料的高效節能冰箱以循環經濟為內核，旨在實現產業鏈的全流程節能減排。

此次海爾聯手科思創，積極回應中國政府「雙碳」目標，推動家電產業向綠色低碳轉型。海爾冰冷業務採購總監鄧勇在現場說，科思創首發低碳足跡聚氨酯材料，海爾積極回應，率先佈局，先行先試。以冰箱保溫層聚氨酯材料為綠色供應鏈切入點，向原材料低碳化延伸。通過「博觀」冰箱，打造了低碳化轉型的樣板產品。這是家電產業首次引入基於品質平衡方法含部分生物質原料份額的聚氨酯，以減少對環境的影響，降低碳足跡，引領了家電產業從研發設計、採購、製造、銷售到回收的產品全生命週期綠色產業鏈升級。

科思創與海爾作為全球戰略合作夥伴，雙方合作已長達數十年。11月8日，科思創還與海爾在進博會現場簽署「循環經濟合作協定」，共同推進循環經濟發展。

科思創定制化聚氨酯事業部聚氨酯解決方案全球負責人Jens Geschke表示，在低碳新時代，我們希望通過新的合作協定，全面升級創新合作思路，共同踐行循環經濟。科思創相信，低碳足跡MDI的推出能為家電產業提供開發全產業鏈低碳產品的新思路。