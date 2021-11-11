科技產業園區致力協助區內之產業升級與廠商轉型，故攜手金屬中心推動「園區產業創新生態跨域示範」。其中屏東園區廠商佳洪公司為升級轉型重點示範案例，原為傳統濾芯製造商，經專業團隊輔導導入創新設計與AIoT技術，推出Filroot快拆淨水模組，大幅提升消費者使用體驗並建立主動提醒機制，不僅獲得2020發明金牌獎、2021紅點設計(reddot)獎與繆斯國際設計大獎(Muse)等國際獎項肯定，更轉型開啟依保證品質的水量收費之商業模式。

加工處表示，近年來在經濟全球化、自由化驅動下，產業樣態朝「物聯網」、「巨量資料」、「人工智慧」方向發展，園區積極整合推動轉型，打造知識、技術與資金密集之產業加值園區，為因應科技產業園區產業之升級發展，加工處之角色亦由「園區管理者」轉為「園區服務者」，積極推動多元輔導方案，並導入外部研發能量，以促進科技產業園區產業創新發展。

自去年起，加工處以「跨域展生態 創新推商機」為主軸，推動園區產業創新生態跨域示範計畫，在金屬中心協助下，輔導區內企業佳洪公司，推動傳統淨水設備製造業者邁入數位轉型領域，除開發創新Filroot快拆淨水模組產品外，更導入即時檢測以及IoT物聯網技術，進行飲用水質的監測，不僅突破市面慣用的人工檢測或定期更換濾心所存在之飲水安全議題外，更轉型開啟依保證品質的水量收費之商業模式。

Filroot快拆淨水模組產品除已獲得2020發明金牌獎、2021紅點設計(reddot)獎與繆斯國際設計大獎(Muse)等國際獎項肯定外，今年更在1280件作品中脫穎而出，獲得2022年台灣精品獎肯定，並且將於11月下旬，爭取最高榮譽金銀質獎。此外，佳洪公司今（110）年更設立水感聯網科技股份有限公司，同時進駐台中軟體園區，持續深耕AIoT之水資源創新生態服務模式，並透過金屬中心協助，引進達5位青年實習，協助公司產品開發與人才之串接等。

此外，為充分了解或解決園區廠商所面臨的問題，更率先成立「跨域關懷小組」，進行產業整體狀況之基盤研究，搭配深入且完整地園區廠商訪視探討，及透過「專家輔導團」之親訪診斷，為園區廠商提供各項解決方案及關係資源利用，大幅提升園區廠商之經營與轉型量能。

加工處強調，未來將持續瞭解區內廠商面臨之需求與發展問題，同時針對廠商發展需求，配合全球產經趨勢，投入實質之協助與資源串接，幫助業者善用新興科技，促成園區創新生態跨域合作示範案例，並擴散服務能量至各園區，帶動園區產業創新升級轉型。