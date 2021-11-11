中方空軍發布的《天空之上》宣傳片

中方空軍為了慶祝11月11日成立72周年，9日晚在官方微博帳號上發布了名為《天空之上》的宣傳片，而片頭出現的飛機模型，引發軍迷廣大關注，認為它是轟-20模型。

據《環球時報》10日報導，網友認為，無尾空氣動力學設計顯示，這可能是尚未公開的先進戰機。不過，中方軍事專家周三說，沒有必要過度解讀。

片頭中一名中方空軍飛行員的女兒在快遞盒中裝了飛機模型，想要送給在外執行任務的爸爸。而鏡頭帶到女兒手中的禮物時，給了很長的特寫鏡頭，後來當父親接到禮物時，又從另一個角度拍攝。

這架飛機模型沒有垂直穩定翼，主翼和機身後部連成一體，接近飛翼設計。模型上塗有灰色底漆，而機身背面有解放軍空軍標誌。從機身上看不到明顯的進氣口，而影片中出現的兩個角度，也看不出發動機噴嘴。此外，它也沒有透明座艙罩。

觀察家說，由這看來，它的機動性能可能並不出色，因此比較可能是轟炸機，而不是戰機。至於看不出座艙罩，則讓人無法確定，它究竟是載人機還是無人機。另外，由於它是模型，因此看不出尺寸。

而禮物在送出後，父親用畫筆為模型著了色，當父女透過手機通話時，爸爸問，這飛機模型是不是女兒送的，但女兒卻回答，「不對，顏色都不對」，而父親則說，「那是因為房間光線不好」。

許多軍迷推測，從氣動設計看來，那模型可能是傳聞已久的轟-20隱形轟炸機。然而，有要求匿名的中方軍事航空專家強調，這模型可能只是道具，不必過度解讀。