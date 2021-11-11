澳洲前總理吉亭昨天發表親中言論，澳洲總理莫里森今天表示，吉亭的言論有違政府的政策路線。莫里森重申堅持與印太地區盟國合作並維護澳洲利益。

工黨（Labor）籍的吉亭（Paul Keating）10日公開表示，澳洲獲取美國科技以建造核動力潛艦的AUKUS協議，只會讓澳洲更加聽命於美國指揮；澳洲與中國關係卻因此而惡化。在談到假如中國武力侵犯台灣的議題時，吉亭表示台灣並非澳洲的關鍵利益，澳洲不應因為台灣而捲入戰火。

吉亭發表演說後，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）10日隨即發表推文回應，諷刺吉亭為「偉大的姑息者吉亭同志」（Grand Appeaser Comrade Keating）。

吉亭的言論引起輿論關注。執政自由黨籍的莫里森（Scott Morrison）今天上午接受第9電視台（Nine）主播蘭敦（Allison Langdon）訪問，蘭敦問及吉亭的言論是否已經「越線」（out of line）。對此，莫里森說，吉亭的言論「絕對有違我們（澳洲）政府的政策路線」。

莫里森表示：「我們（澳洲）對印太地區有著非常堅定的立場，我們非常堅定地捍衛澳洲的利益；我們與地區內多個盟友及伙伴緊密合作，不只有美國，還有日本、印度和東南亞國家協會（ASEAN，東協）多個國家，我們緊密合作以便確保各國在地區內不會遭受欺凌。」

莫里森表示，要捍衛澳洲的利益，澳洲必須堅強，而且必須看清國際情勢；因此，澳洲目前的防衛投資是自從第二次世界大戰以來最大規模的。

莫里森說，澳洲希望與中國等國家保持正面關係和進行貿易；不過，澳洲是不會接受欺凌的行為。

工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）今天上午接受第9電視台（Nine）訪問時，面對主播蘭敦和史蒂芬諾維奇（Karl Stefanovic）的連番追問，艾班尼斯始終拒絕表示是否同意或反對吉亭的言論。

艾班尼斯僅表示：「中國的姿態已改變了，澳洲也是。」他一邊笑著一邊說：「吉亭總是發表猛烈的言論；總得聽聽他要說甚麼，他是智者。」

艾班尼斯在戶外接受連線訪問時剛好下雨，他隨即語帶雙關地說：「我在這裡頂住了風雨。」

艾班尼斯的回應，引來攝影棚內的蘭敦和史蒂芬諾維奇的陣陣笑聲。

艾班尼斯試圖以幽默回避爭議。但工黨藉前澳洲寬頻、通訊暨數位經濟部長（Minister for Broadband, Communications and the Digital Economy）康洛伊（Stephen Conroy）則明確表示反對吉亭的親中言論。

康洛伊昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時說，吉亭在發表親中言論前，必須公開交代自己是否與中國有生意往來。