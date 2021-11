澳洲前總理吉亭昨天發表親中言論,澳洲總理莫里森今天表示,吉亭的言論有違政府的政策路線。莫里森重申堅持與印太地區盟國合作並維護澳洲利益。

工黨(Labor)籍的吉亭(Paul Keating)10日公開表示,澳洲獲取美國科技以建造核動力潛艦的AUKUS協議,只會讓澳洲更加聽命於美國指揮;澳洲與中國關係卻因此而惡化。在談到假如中國武力侵犯台灣的議題時,吉亭表示台灣並非澳洲的關鍵利益,澳洲不應因為台灣而捲入戰火。

吉亭發表演說後,澳洲國防部長杜登(Peter Dutton)10日隨即發表推文回應,諷刺吉亭為「偉大的姑息者吉亭同志」(Grand Appeaser Comrade Keating)。

吉亭的言論引起輿論關注。執政自由黨籍的莫里森(Scott Morrison)今天上午接受第9電視台(Nine)主播蘭敦(Allison Langdon)訪問,蘭敦問及吉亭的言論是否已經「越線」(out of line)。對此,莫里森說,吉亭的言論「絕對有違我們(澳洲)政府的政策路線」。

莫里森表示:「我們(澳洲)對印太地區有著非常堅定的立場,我們非常堅定地捍衛澳洲的利益;我們與地區內多個盟友及伙伴緊密合作,不只有美國,還有日本、印度和東南亞國家協會(ASEAN,東協)多個國家,我們緊密合作以便確保各國在地區內不會遭受欺凌。」

莫里森表示,要捍衛澳洲的利益,澳洲必須堅強,而且必須看清國際情勢;因此,澳洲目前的防衛投資是自從第二次世界大戰以來最大規模的。

莫里森說,澳洲希望與中國等國家保持正面關係和進行貿易;不過,澳洲是不會接受欺凌的行為。

工黨領導人艾班尼斯(Anthony Albanese)今天上午接受第9電視台(Nine)訪問時,面對主播蘭敦和史蒂芬諾維奇(Karl Stefanovic)的連番追問,艾班尼斯始終拒絕表示是否同意或反對吉亭的言論。

艾班尼斯僅表示:「中國的姿態已改變了,澳洲也是。」他一邊笑著一邊說:「吉亭總是發表猛烈的言論;總得聽聽他要說甚麼,他是智者。」

艾班尼斯在戶外接受連線訪問時剛好下雨,他隨即語帶雙關地說:「我在這裡頂住了風雨。」

艾班尼斯的回應,引來攝影棚內的蘭敦和史蒂芬諾維奇的陣陣笑聲。

艾班尼斯試圖以幽默回避爭議。但工黨藉前澳洲寬頻、通訊暨數位經濟部長(Minister for Broadband, Communications and the Digital Economy)康洛伊(Stephen Conroy)則明確表示反對吉亭的親中言論。

康洛伊昨天接受澳洲天空新聞(Sky News Australia)訪問時說,吉亭在發表親中言論前,必須公開交代自己是否與中國有生意往來。