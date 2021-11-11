市議員羅廷瑋今天指出，警方趕到後未將嫌犯以現行犯逮捕，當宋姓學生進加護病房時才想以殺人未遂偵辦嫌犯，還一度找不到人差點縱放嫌犯。（市議員羅廷瑋服務處提供）

台中宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂後被圍毆至顱內出血震驚社會。市議員羅廷瑋今天指出，警方趕到後未將嫌犯以現行犯逮捕，當宋姓學生進加護病房時才想以殺人未遂偵辦嫌犯，還一度找不到人，差點縱放嫌犯。中市警察局長蔡蒼柏今天上午11時將親自主持「警局譴責暴力 為男大生集氣 祈早日康復」說明記者會。

台中市議員羅廷瑋質疑承辦員警警方是否過於含糊了事呢？警察辦案竟然滾動式修正，是要看傷患的受傷程度？還要看市長有沒有生氣？社會輿論對於事件的看法？羅廷瑋表示，這件事情的責任絕對需要有人負責。

羅廷瑋說，根據刑事訴訟法第88條現行犯與準現行犯，嫌犯露有犯罪痕跡，持有棍棒兇器，從外觀上來判斷，宋姓大學生被打倒在地，警方趕到時嫌犯也還在現場，時間與空間的密接性都有對上，也有目擊者在旁，已有7、8成以上的犯罪機率，那為什麼警察沒有依準現行犯標準逮捕呢？！

羅廷瑋表示，看到行車紀錄器內宋姓學生孤立無援，被脅迫、被毆打，警方趕到現場後卻將嫌犯放走，如果這是發生在自己家人身上，你作何感想？在記者會上警方說明最新情形，也只表示因為宋姓大學生的意識清醒，所以沒有將嫌犯直接逮捕，這個理由足夠充分嗎？

羅廷瑋強調，事件爆出後，網路上留言許多「這不是現行犯，那什麼才是現行犯？」「在台中連人身安全都沒有」等質疑聲音，甚至有許多民眾表示要台中市政府警察局給個清楚地交待。他要求市府立刻徹查失職人員提出檢討報告，也要求市府對於受害學生給予最好的照顧，並希望透過民間與政府的重視，讓本事件的犯罪者將獲得應有的懲罰。

警方強調，台中市警察局長蔡蒼柏今天上午11時，將在市警局親自召開「警局譴責暴力 為男大生集氣 祈早日康復」說明記者會。