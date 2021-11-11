下月即將投票的4大公投案，身兼民進黨高雄巿黨部主委的立委趙天麟11日與同黨市議員、台灣有力應援團，以及有馬拉松「小旋風」之稱的鄭瑞竹等人，在路口宣講，呼籲12月18日的投票日投下「4個不同意，讓台灣更有力」。

綠營路口宣講，籲公投4個不同意終結亂象。（民進黨高雄巿黨部提供）

趙天麟指出，不管是反美豬、重啟核四、遷移三接、公投綁大選等，都是國民黨阻礙台灣走向國際、接軌國際經貿及能源轉型的障礙，也會影響興達電廠燃煤機組除役年限，向民眾喊話，用「4個不同意」終結亂象、守護台灣。

綠營路口宣講，籲公投4個不同意終結亂象。（民進黨高雄巿黨部提供）

李喬如、簡煥宗、黃文益等巿議員也提到接軌國際的重要，尤其台灣要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；呼籲民眾對反美豬、重啟核四、遷移三接、公投綁大選投下「4個不同意」，拒絕把公投當成政治鬥工具。

路口宣傳的行列中還有「台灣有力應援團」成員徐子婷、郭原甫、江柏橙，以及有馬拉松「小旋風」稱譽的長跑好手鄭瑞竹等人，特別呼籲滿18歲的年輕朋友不能缺席公投，這是未來國家發展重要的戰役，一定要順利成功。

國中開始愛上跑步的鄭瑞竹，曾多次征戰國內、外大小馬拉松，不僅締造多次輝煌戰績，還曾在高雄國際馬拉松，寫下國內最快成績，近來他把人生下一場馬拉松，選擇從民進黨高雄市黨部出發，成為民進黨的新血。