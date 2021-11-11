上月暴雨造成新北市虎豹潭7落水6死意外，交通部氣象局表示未來將比照地震，發布高危險地區暴雨國家級警報，下個雨季也就是明年約4、5月就可以施行。

立法院交通委員會今（11）日審查中央氣象局111年總預算案。氣象局長鄭明典表示，目前災防告警系統（PWS）已經有「大雷雨即時訊息」，但會發到PWS是很高的門檻，像時雨量達40毫米（大雨）、或是3小時累積達100毫米（豪雨）。

氣象局長鄭明典(簡立欣攝)

這次是希望針對山區短時強降雨比較劇烈、範圍比較大的情況，由於預計明年會有比較強的對流發生在山區，希望在適當時機發布細胞簡訊。氣象局會微調預值，讓它成為比較有效的資訊，只要把標準訂出來就可以作業。

鄭明典表示，會發布高危險地區暴雨國家級警報，是因為沒有辦法針對特定人 去發布，所以就是變成劃定區域來通知。像這類國家級警報的發布標準，通常氣象局會先做統計，「我們不希望發得太頻繁，但是要有效！」至於要針對那些地區去發布，主要是山區、暴雨好發區或是遊客較多的地區，像是新北市三峽區大豹溪等，未來會和觀光局協商。