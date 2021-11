中華航空2022年月曆亮相,主題訂為「一直在這裡 We are all here」,改採藝術插畫的文青風格,並創新結合掛曆與桌曆功能,呈現疫情下各領域的華航團隊工作樣貌,除了機師、空服、地服、修護等「老面孔」,做為當前營運重心的貨運團隊也首度在月曆亮相,強調即便旅客暫緩探索世界的腳步,華航團隊卻從未停歇,持續飛航全球各地,運輸經濟命脈的貨物,並守候旅客的到來,全心全意成就每趟旅程。

2022 年「We are all here」月曆封面以獨特昂首的視角,抬頭仰望天空,鐵鳥展翅飛行於天際,為來年開啟美好世界的新面貌,逐頁翻開精心刻畫的 12 張人物曆表,體現華航團隊的工作專業與堅守崗位,期待再次迎接旅客飛向世界。

尤其疫情改變大眾的生活與消費模式,促使全球貨物流通更加頻繁,華航在國際運輸扮演的角色更形吃重,4 月的裝載管制員與 9 月的貨運管制員躍然紙上,無論疫情前後,日復一日在機坪及貨艙保障貨物運輸,使命必達、苛求細節,緊盯每件貨物安穩送達,默默付出的堅持是團隊最強力的支柱。

華航歷史悠久,62年日新又新,世代傳承,邁向年輕化,2 月的修護員與 7 月的機師皆呈現重視高品質的經驗傳承精神,前者追隨師傅的腳步,秉持工匠態度,讓技術延續,守護飛行這條路;後者展現團隊融和與溫暖,父子、母女、夫妻、兄弟姐妹一同在華航大家庭合作,用專業展開每一次飛行。此外,地服、空勤人員編織成的各個月份,帶領旅客再次回味走入機場那一刻,映入眼簾的報到櫃檯、貴賓室、登機門再到客艙中,每一個環節都有認真、親切的華航團隊等待與迎接,「我們一直在這裡,歡迎您再次登機」。

華航月曆一直廣為大眾喜好及珍藏,設計主題從古典收藏品、人物拍攝至選品畫作,不斷推陳出新,本次以團隊角色為靈感,透過現代藝術手法的插畫風格,結合工筆線條的細緻畫法加上豐富層次,突顯時下流行的唯美文青風。

為增加使用便利性及新鮮感,2022 年華航月曆改為單月 1 張,共 12 張曆表,加大書寫空間及提升紙質書寫流暢,並結合掛曆與桌曆功能,可依需求掛於牆面或置於桌上。華航月曆只送不賣,發行8萬份,將致贈飛行常客、往來企業及合作業者,在想念飛行的日子裡,讓華航團隊一直陪在你身邊。