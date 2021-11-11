人事行政總處向行政院提出兩個軍公教加薪方式，一是根據多數人的同數額俸點計算，二是直接調足4％。全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，第一種方案讓教師調薪僅3％多，第二種則有4％，請行政院長蘇貞昌不要選錯答案，讓教師薪資可以調足4％。

2018年政府為軍公教調薪3％，但全教總發現，一般公務員的薪資均實足調升3％，但教師的薪資調不到3％。分析原因，主要是教師的學術研究加給調升不到3％，導致高中以下教師的調整比例在2.49％至2.85％間，而公立大專校院副教授、助理教授、講師的調整比例則在2.17％至2.5％間。

行政院明年擬為軍公教調薪4％，全教總理事長侯俊良表示，人事行政總處提出兩個方案，一是根據多數人的同數額俸點計算，推估教師將調升逾3％，但不到4％；二是直接調足4％。他呼籲蘇貞昌選對方案，以免調薪的美意反成傷害。

教師的薪水包含本俸及學術加給，全教總副秘書長張旭政指出，軍公教調薪若採用「相同本俸、定額調整」方案（即根據多數人的同數額俸點計算），亦即教師的學術研究加給調升是依照相同薪級公務人員的加給調整金額發給，而非依照實際調薪幅度計算，這將造成教師學術加給調升無法達到預期。

全教總認為，政府既然宣布要為軍公教調薪4％，就應該為老師實足加薪到4％，不該選「定額加薪」的方式，否則將戕害政府的誠信，也會造成教育人員不滿。