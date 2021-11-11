長榮航空最後一架波音747-400客機(機身編號B-16411)，於2017年8月光榮退役，獨家授權製作為限量、獨一無二的波音747-400飛機蒙皮鑰匙圈，將於今(11)日中午12：00於「長榮樂e購」首發販售白色款式，並同步於機上免稅品接受預訂。

長榮航空表示，此次與德國Aviationtag公司合作所製作的蒙皮鑰匙圈，主要有白色、綠色和橘色三種款式，共計生產15000件，每件均有獨立生產序號，不僅彰顯其獨特性，亦極具收藏價值，可在台灣銷售數量僅2000餘件。由於蒙皮鑰匙圈採用機身外層金屬製作而成，每個鑰匙圈顏色均為飛機上原有的塗漆，因此表面上留有歲月使用痕跡，特別是橘色在機身上的面積較小，所以橘色款式可算是限量中的稀有商品，此次先行販售白色款式，綠色和橘色款式亦將於日後陸續安排上架。

長榮航空進一步指出，德國Aviationtag公司早期主要是收購除役的客機零件，並設計為獨一無二的頂級收藏品，2015年激發出一個全新商品概念，利用老舊的飛機蒙皮重新升級成鑰匙圈的型態，而素有「空中皇后」美譽的波音747-400一直是航空迷最喜愛的機型之一，此次推出的蒙皮鑰匙圈可以讓航空迷將長榮航空波音747-400客機光榮的歷史與美麗身影，長存在手掌之中，意義非凡。

「長榮樂e購」網站羅列逾2000項精選商品供消費者選購，提供不限金額免運費宅配到府、信用卡滿額分期0利率及無限萬哩遊會員哩程折抵購物金三大優質服務，並提供各式優惠活動；此次推出的波音747-400蒙皮鑰匙圈將適用於單件9折優惠，3件以上85折的優惠，是航空迷不可錯失的良機。