聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有經營宣捷生技公司，與陳米山經營的晾珘公司合作投資新竹市一處土地開發，為了提高晾珘公司資本額到1億5000萬元，透過譚女尋找金主，2016年6月23日將錢匯入晾珘公司帳戶，取得存摺內頁後，辦理增資變更登記，同日又匯回金主帳戶，後經宣昶有自首，士林地檢署以違反《公司法》中驗資不實，予以緩起訴，命繳交公庫20萬元。

緩起訴書指出，45歲宣昶有與46歲陳米山，合作投資新竹市復中段土地都市更新案，為了提高公司資本額，尋求金主幫忙借款，待「資金到位」後影印存摺，充作股東繳款證明，加上會計師資本額查核報告書，代表已向股東收足股款，可辦理增資變更登記。

宣、陳兩人分別依照仲介譚女的指示，先支付160萬代辦費，包括佣金、會計師簽證以及金主1天的利息，並由陳出面與金主簽立借據，取得1億5000萬元驗資，經金主將錢匯入晾珘公司帳戶影印存摺的內頁交給譚女辦理增資，同日，又將1億5000萬匯還給金主。

後來宣昶有、陳米山為了投資理念不合，發生口角糾紛，兩人翻臉後，宣主動自首，並咬出陳，案經調查局台中市調處辦理移送，宣、陳均坦承不諱，檢察官以陳沒有前科、宣昶有近10年沒有前科，且犯後深表悔悟，處分緩起訴，命6個月內向公庫支付20萬元。