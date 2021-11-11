根據特斯拉周三提出的監管文件，其執行長馬斯克申報出售價值約11億美元持股，以支付行使選擇權衍生的稅賦。

根據這份公告，馬斯克已行使選擇權，以每股僅6.24美元認購近220萬股特斯拉股票，然後在本周一以1135美元至1196美元價格出售約93.4萬股，約占其持有特斯拉股份的0.5%。

受此消息提振，特斯拉周三盤後股價上漲2%，收復部分近來遭到拋售的失土。

馬斯克藉此套現來支付行使期權相關的稅金，根據富比士調查，雖然這位全球首富的財富高達2816億美元，但主要都來自於對特斯拉的持股。

在稍早前的一般交易時段，特斯拉反彈上漲4.3%，收在1067.95美元，盤中股價一度下挫3%、跌落1000美元，導致市值一度跌破1兆美元大關。受到馬斯克可能出售10%特斯拉持股的消息打擊，特斯拉周一、周二股價連跌兩日，使其市值1兆美元俱樂部的地位搖搖欲墜。

上周六馬斯克在推特上就其應否出售10%特斯拉持股進行問卷調查，並表示會遵照投票結果，結果有近6成參與者投下了贊成票，引發馬斯克大舉拋售股票可能打擊特斯拉股價的擔憂。

儘管特斯拉本周來市值大幅縮水近1500億美元，但散戶一直都站在買方。根據富達證券交易網站的數據，約58%的特斯拉交易訂單是買單，而非賣單。根據Vanda Research的數據，散戶在周一和周二買超特斯拉股票1.57億美元。