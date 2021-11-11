台積電確定將在高雄設廠，讓提早卡位不動產的投資人吃下定心丸，房仲業者表示，由於交通優勢以及置產需求，對高雄房地產所帶來的綜效，預期將大於台積電竹科、中科與南科各廠。

根據中信房屋分析，今年以來，高雄不動產市場每月的成交表現除了農曆春節及疫情嚴峻期間的7月、8月外，其餘各月買賣移轉棟數均較去年為佳，累計移轉棟數也呈現正成長格局，累計1-10月年增率已達17%，僅次於台南的18.3%，房市火熱讓高雄在六都交易量中坐二望一。

中信房屋研展室副理張漢超分析，台積電設廠地點位於高雄楠梓煉油廠舊址，鄰近高雄捷運油廠國小及世運站，搭捷運前往市區商圈車程短、交通方便，這是有別於其他台積電廠區的特有優勢；開車前往高鐵左營站、台鐵、上高速公路也都只要10分鐘，交通上的特點，也使台積電設廠效益不僅只有楠梓當地受惠，周邊行政區、甚至連高雄市區都順勢搭上設廠題材而受益，對高雄房地產帶來的綜效，將大於台積電其他各廠。

張漢超表示，設廠後的人員居住需求分布會由廠區所在地向外延伸，對生活便利性與品質要求較高的主管層級來說，多會朝市中心尋找適合的房子，對通勤及居住花費較為敏感的一般員工，則多會選擇就近置產，房市發展也起連鎖帶動的效益。同時，由買賣移轉棟數來看，楠梓地區今年以來累計移轉棟數已比去年同期成長了35%，周邊的橋頭、左營也分別成長68.2%及23.9%，顯示設廠利多持續發酵中。

除了北高雄台積電設廠話題，南高雄亞灣區中石化開發計畫也頗受矚目，兩者都為高雄房市加溫增添不少助力。