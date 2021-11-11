陳時中脫罩喝酒歡唱「女侍坐陪」 46秒完整影片曝光網瘋傳

衛福部長、指揮中心指揮官陳時中遭爆防疫期間聚餐，席間沒有戴口罩，邊喝酒邊高歌，46秒影片瘋傳網路社群，引發討論，陳時中昨晚透過聲明表示，該聚會是去年6月15日，非三級警戒期間。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，昨早就有收到影片，若該影片是去年6月拍攝，怎麼會在現在才PO出來，陳時中到底有沒有說謊，還是這件事是最近才發生？陳時中應該說明清楚。

網路社群昨瘋狂一段陳時中沒戴口罩唱歌影片，該影片約46秒，有人直指影片拍攝時間是在三級警戒期間。陳時中昨晚透過聲明澄清，該聚會是在去年6月15日，非三級警戒期間，友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

蔡壁如表示，近期政務官言行舉止屢屢被拿出來檢驗，政治人物講出來的話就應該以身作則，陳時中雖然聲稱影片拍攝時間是去年6月，但當時陳時中正在宣傳戴口罩、保持社交距離的防疫新生活，結果自己卻沒有遵守。

蔡壁如說，政治人物要接受民眾檢驗，必須要以身作則，不要被迴力鏢打到自己身上。

陳時中被點名是代表民進黨出征2022台北市長人選之一，如今流出喝酒唱歌未戴口罩影片，被解讀是黨內互打。蔡壁如認為，只有在場的人會去錄影，一定是內部的人才知道，一定是內部發出來，但該影片是去年6月拍攝，現在才被PO出來，令人質疑陳時中到底有沒有說謊。