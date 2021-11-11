台積電千呼萬喚將到高雄設廠，傳出蔡英文總統曾親自向台積電董事長劉德音保證高雄土地、水和電等配套計畫無虞，最後成功說服台積電投資。對此，高雄市長陳其邁今（11）日也間接證實說，「蔡英文總統、行政院長蘇貞昌跟副院長沈榮津從頭到尾都知道，而且一直對於設廠問題的解決，都給我們很大的幫忙」。

陳其邁指出，台積電是國際性大廠，要投資都會其專業考量，過程當中有地方政府配合，而像水電屬於中央部會的權管，土地整治也必須由行政院跨部會整合，多方因素到位後，才會是台積電，或是國際性大廠選擇的最主要考量。

陳其邁表示，在此過程裡面，也要特別感謝包括蔡英文總統、行政院蘇院長，還有沈榮津副院長當然是重要推手之一，高市府常跟中央部會協商，由他或副市長羅達生親自率隊赴行政院開過好幾次工作會。

媒體追問，蔡英文是否有向台積電掛保證「高雄水電無虞」？陳其邁說，總統、院長、經濟部等幫忙，大家通力合作，才讓整個投資跟未來在高雄設廠能跨出第一步，選擇高雄中油作為最適當發展7奈米跟28八奈米的晶圓製造基地。

陳其邁也強調，最近車用晶片大缺貨，像一些大廠訂車要1年以上，就是因為晶片缺乏，短時間我們解決相關問題，加速建廠期程，一方面也滿足國際市場的需求，二方面對於廠商設廠期程我們也給予最大的一個協助。

針對台積電要來，高雄房價再飆一波，市府有何因應方式？陳其邁指出，會增加社會住宅數量，原先在4年內規畫8800戶，他也預告下周一會宣布增加到1萬戶社宅。另方面，會請消保官跟地政處，對於房屋價格如有涉及不當類似「紅單」炒作等炒房，會加強查核抑制炒樓。

另傳出當初做簡報時，台積電代表還邊吃東西，甚至連看都不看陳其邁一眼，媒體今追問「當時怎麼忍辱負重？」陳其邁則不願證實。