10日晚間，北京新三板精選層中10家已完成公開發行的公司集體公告稱，公司股票將於11月15日在北京證券交易所（北交所）上市。這意味著，11月15日北交所將正式開市。

屆時，現有精選層71家公司將在開市時整體平移到北交所。不出意外的話，首批北交所上市公司數量將達到81家。

根據11月15日起施行的《北京證券交易所交易規則（試行）》，新股上市首日不設漲跌幅限制，但盤中股票價格較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30％、60％的，股票盤中臨時停牌10分鐘。

除新股上市首日外，北交所股票全時段實施價格漲跌幅限制，限制範圍是前收盤價的上下30％。需要特別注意的是，精選層掛牌公司平移為北交所上市公司的，平移當日其股票交易實施30％的漲跌幅限制。

11月初，北交所開市進入衝刺階段，並正式發布《北京證券交易所交易規則（試行）》、《北京證券交易所會員管理規則（試行）》兩件基本業務規則及31件細則指引指南。上述業務規則自2021年11月15日起施行。

第一時間，11月15日被市場專業人士們解讀為北交所開市的最快日子。

目前，包括此前發布的《北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）》及配套業務指南，和上市與審核4件基本業務規則及6件配套細則和指引，北交所7件基本業務規則已全部發布，全面開市已經準備就緒。

近日，為及時向市場主體介紹北交所制度體系特點及規則要點，北交所舉行了制度解讀專項培訓。