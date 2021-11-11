大陸政府傳出正考慮放寬規則，讓陷入困境的地產商出售資產，以避免出現違約，並對大陸經濟造成打擊。

華爾街日報11日報導，2020年底大陸政府推出、限制房地產公司借款額度規定的「三條紅線」非常嚴格，損害中國恒大等地產商出售資產以償還債務的能力。

「三道紅線」規定：房地產商剔除預收款後的資產負債率大於70％，淨負債率大於100％，現金短債比小於1倍。官方根據越線的情況將房地產企業分為「紅橙黃綠」四檔，決定其融資時有息負債年增速的上限。

報導引述知情人士透露，中國人民銀行正考慮為資金緊張的房地產公司開闢一條脫手項目的途徑，允許買家（可能是國有企業）在不讓項目相關債務影響自身負債率的情況下接管資產。

陸媒10日曾披露，對於透過地產收購緩解房市危機，近期部分大陸央企、國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。

分析人士指出，眼下國企不願出手收購，主要是因為這種收購會將被收購項目的相關債務歸入收購方的資產負債表，可能會影響收購方今後的借款能力。

為此，人行可能會選擇在根據槓桿率衡量收購方借款能力時，不考慮收購方接手相關資產時所承擔的債務額。這將為一些開發商開闢一條管道，使其在當前現金緊張的困境中得以生存。

知情人士認為，這提供了一線生機，不再是死路一條。但強調這只是調整政策，而非改變政策。他們表示，房地產借貸限制可能會實施長達4年。

另外，外媒報導指出，瑞信和瑞銀不再接受以恒大、富力地產、佳兆業和花樣年等大陸地產公司發行的債券作為貸款抵押品。