東北季風強勢壓境、天氣漸涼，正是大啖海味的好時節。台北老爺酒店宣布，館內「中山」日本廳、「明宮」粵菜廳，以及「Le Cafe」咖啡廳同步推出系列秋冬限定料理，豐富佳餚包含有以「海中鵝肝」入鍋的「安康魚鍋物」套餐、膏肥味美的秋蟹、龍蝦等美饌，還有漁夫料理吃到飽，即日起至12月31日澎派上桌。

台北老爺酒店同步針對「紙本五倍券」推出「1000元券折抵1200元消費」或「使用指定金額券折抵餐費，再享超值美饌加碼贈」兩種餐飲優惠方案二選一，饕客可依用餐人數與自身需求，彈性選擇適合的回饋，享受美食，更兼省荷包。

安康魚素來是日本關東地區的人間極品。雖其貌不揚，但富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，鮮美更勝一般魚肉，是每年年底不可錯過的究極美味。台北老爺中山日本料理廳主廚藍文彬，請專人自日本北海道嚴選現流安康魚直送，推出精緻個人鍋物套餐，內含和風開胃前菜、季節生魚片、松露風味鮑魚時蔬煮物、酥炸安康魚，以及可任選柴魚或味噌兩種高湯的安康魚鍋佐橙醋，最後還可煮成香濃雜炊，搭配季節水果與甜點，每套2600元+10％，亦可選擇單點。持紙本五倍券，每1000元券可折抵1200元消費。一次使用5000券折抵單筆消費，立即再加贈價值2500元的雙人日式牛肉壽喜燒，份量十足，適合一家四口享用。

金秋蟹肥、魚鮮蝦甜，台北老爺「明宮廳」推出令人食指大動的避風塘沙公搭配雞蛋粥、砂鍋魚頭鍋、金銀蒜蒸龍蝦、北菇烏蔘扣花膠、清蒸龍虎斑與魚汁滑蛋、鮮蝦粉絲煲、杏片鳳梨蝦捲，以及黑金芝麻糕等風味名饌，單點每道180元起。邀請饕客於秋末冬初盡情享受膏滿黃肥、口齒留香的美好滋味!此外，每1000元紙本五倍券可直接折抵1200元消費。多人用餐時，更可選擇將5000券直接折抵消費，即可獲贈價值近3000元的招牌片皮鴨三吃，非常划算。

台北老爺「Le Cafe」迎接自助餐回歸，主廚林繼正以各地經典漁夫私房料理手法，推出異國風味避風塘炒蟹、煙花女義大利麵、海鮮比薩、海皇蟹肉粥、豆撈醬海鮮炒飯、鳳螺佐墨西哥莎莎等令人垂涎三尺的美味，搭配啤酒無限供應，與老主顧們最愛的各式生魚片、沙拉、現切餐檯與甜點區，讓喜愛多元選擇的賓客重溫久違「吃到飽 滋味。11月30日前，雙人同行，平日午、晚餐時段只要1788元、下午茶時段1188元)。想不掏現金享受美饌者，可使用紙本五倍券，午、晚餐時段，平日每1000元券、假日每1200元券，直接折抵一人餐費，並加贈每人半隻龍蝦。下午茶時段，每1000元券可折抵1200元消費。