11日受東北季風影響，擴散條件佳，各地空氣品質多為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖地區多為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區多為「普通」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，11日受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件較佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏空品區位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級，中部近山區達普通等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，11日至13日東北季風影響，雲嘉南以北地區空氣品質普通至良好，高屏位於下風處，污染物較易累積；14日至16日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件將轉差，須留意污染物累積情形。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。