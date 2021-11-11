新北市長侯友宜今（11日）9時許視察新埔國小校舍整建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）9時許視察新埔國小校舍整建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）9時許視察新埔國小校舍整建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）9時許視察新埔國小校舍整建工程。（葉書宏攝）

板橋新埔國小校舍整建 地下停車場竣工預計明年初營運

新北市長侯友宜今（11日）9時許視察新埔國小校舍整建工程，該校校舍使用超過45年且耐震能力不足，市府自2015年分二期工程改善，二期工程總經費達8.7億元，於今年8月竣工，增設地下停車場可容納417輛汽車和76輛機車，預計明年初開始營運。

新埔國小校舍使用超過45年，老舊且耐震能力不足，但因學童還要上課，無法一次到位，所以必須分2期改建，市府於2015年起進行整建工程。

第1期工程普通教室棟於2018年3月完工啟用，校舍整建為第2期工程，總預算約8.7億元，主要是進行4棟老舊校舍拆除，新建普通教室及綜合大樓2棟地上5層地下3層的新校舍，綜合大樓於今年8月竣工、操場於今年10月竣工。

新校舍規畫有18間一般教室、4間資源班、14間專科教室、2間幼兒教室、圖書館、室內球場及供餐3300份的自立廚房，另外可以容納417輛汽車和76輛機車的地下3層停車場。

侯友宜對於施工團隊表示肯定，他強調，讓學童在安全的環境受教是政府的責任，除了整建校舍之外，還會一併整理校園周邊通學環境，讓小朋友上下學更安全。

工務局指出，新埔國小校舍改善工程完工，目前正由養工處針對學校周邊通學步道進行改善，將學校圍牆退縮、人行步道拓寬及電箱路障等一起整理美化，讓人行道寬敞舒適，方便家長上下學校送孩童，也提供學校周邊鄰里行人安全的通行環境。

負責校舍整建工程的新工處指出，板橋地區除了已完工的新埔國小之外，目前還有中山國小、江翠國中及忠孝國中正在進行校舍改建工程中。