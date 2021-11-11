日本新任外務大臣林芳正的親中背景引發側目，傳出自民黨內大老安倍晉三與麻生太郎都不贊成此人事。不過日媒分析，首相岸田文雄有意培養林芳正接班，也藉此讓林遠離派內實權。

日本首相岸田文雄昨天被新國會選為第101任首相，第2次岸田內閣上路，因距離上次岸田組閣僅約1個多月，唯一異動的閣員只有外務大臣由林芳正出任，但林芳正的親中背景引發各界關注。

日本讀賣新聞報導，前任外相茂木敏充在眾院大選後回自民黨接任幹事長（秘書長），岸田本月5日傍晚打電話給前首相安倍晉三與麻生太郎，表示想任用林芳正擔任外相，希望爭取兩人的理解。

但安倍與麻生都認為，林芳正從2017年12月開始擔任國會中的親中組織「日中友好議員聯盟」會長，林芳正擔任外相，在對中國關係上，可能會對國際社會釋放出錯誤訊息。

報導分析，即使安倍跟麻生不贊同，岸田還是執意任用林芳正，原因在於想保持黨內派系平衡，因官房長官與財務大臣已分別任用安倍出身的細田派與麻生太郎領導的麻生派人士，林芳正則是隸屬岸田領導的岸田派（宏池會），且是派內第二把交椅。

此外，岸田也有意培養林芳正當接班人。自民黨內接班首相的有力人選，包括茂木敏充與政調會長高市早苗，岸田任用林芳正，希望在自己的派系內也培養有力的接班人選。

共同社報導，林芳正曾公開表示有意擔任首相，2012年9月參選過自民黨總裁（黨主席），比岸田還早，但當時林芳正的票數在5名候選人中墊底。

當時林芳正擔任參議員，但首相擁有眾議院解散權，許多國會議員認為無法支持參議員當首相，林芳正因此在今年轉換跑道，辭去當了26年的參議員，並在日前第49屆眾議院選舉當選，成為本屆新科眾議員。

岸田身邊人士透露，岸田任命林芳正當外務大臣，就是有意培養林芳正接班，讓林可與茂木等人競爭，延續岸田派執政權。

不過，報導指出，在另一方面，岸田此舉也是有意讓林芳正綁在內閣職位上，遠離派內的權力核心，不讓林掌握岸田派內主導權。

岸田派前會長古賀誠在2012年總裁選舉時支持林芳正，但岸田卻與古賀之間有所嫌隙；岸田派相關人士解讀，岸田讓林芳正入閣，是因為岸田要避免在自己無法專注經營派系時遭到暗算。

另外，安倍家與林家的選區都在山口縣，山口縣預計下屆眾院大選將減少一個選區，安倍晉三與林芳正的眾院選區有可能合併，兩人的關係趨於緊張；加上安倍被認為原本就對岸田的黨內高層與內閣人事安排頗有微詞，岸田任命林芳正擔任要職，恐將成為自民黨內訌的導火線。