僅因車禍擦撞，瑪莎拉蒂張姓食品小開與2名友人就將18歲宋姓男大生打到腦部重傷昏迷；張姓小開的父親今出致歉，他說那輛瑪莎拉蒂是二手中古車，應該是張男自己存錢，用母親的名義貸款100多萬、分期付款買下，他強調「沒有溺愛兒子」，反而是孩子嚴厲管教，才會導致孩子叛逆、行為偏差。

事發4日，外界輿論紛紛指向張男家庭，在彰化經營食品廠的張父今對外代替兒子致歉，他說兒子與太太長期待在台中，兒子主要負責幫忙跑工廠業務，但自己都在彰化，對於兒子的交友狀況並不理解，至於兒子開的瑪莎拉蒂是二手車，用太太的名義貸款100多萬買下，兒子自己分期付款。

面對外界輿論，張父坦承可能是因為太過嚴厲兒子，才會造成叛逆、行為偏差，他說公司在地經營十幾年，從來沒有間斷過對社會的回饋，坦言即便擦撞事故孩子不是錯的那方，但是「動手就是千刀萬剮、就是錯」，喝醉酒闖禍，就要面對司法的審判，他同樣身為父母，對於男大生情況也很難過。

張父與太太育有兩子，10多年前與離異後，哥哥跟著他在溪湖工廠上班，張男則是在台中與媽媽同住，平時張男會協助工廠跑業務抽佣金；他在記者會不斷對宋姓男大生和其家屬致歉，強調會負全部責任，據ETtoday新聞雲報導，男大生的母親回應道歉有什麼意義？她認為社會對於這種人應該零容忍，希望重判。