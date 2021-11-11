前立法院院長王金平堂弟王清山，7年前向張姓男子騙稱，獲得「聯合國緊急救援物資流通有限公司」的授權，因手續費不足向對方詐騙130萬元；詐欺未遂部分王遭判刑1年3月確定，偽造文書部分最高法院將他判囚1年8月定讞。

原名王郁雄的王清山是王金平之堂弟，2014年他向張男佯稱，他與堂兄王金平獲得「聯合國緊急救援物資流通有限公司」授權，處理人道救援事宜，其中美金100萬元欲匯至台灣，屬國家機密，因手續費不足，向張男借款。

王男以贈送賓士汽車1台及美金200萬元為幌子，偽造相不實文書向張男詐騙，張男陸續交給王男20萬元及110萬元，王另簽發票面金額200萬元本票1紙交付張男作為債權擔保以取信之，但借款後王男避不見面，張才發現受騙。

台灣高等法院更一審審酌王男利用他是王金平堂弟之身分，訛詐張男交付130萬元，且王男矢口否認全部犯行，犯後態度不佳，毫無悔意，依偽造私文書罪判刑1年8月，他提上訴後，最高法院駁回定讞。另偽造文書部分王已被判刑1年3月確定。