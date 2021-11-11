長榮航空最後一架波音747-4002017年8月21日退役(長榮航空提供)

長榮航空最後一架波音747-400客機（機身編號B-16411）2017年8月退役，經拆解後部分飛機蒙皮由德國Aviationtag公司標得，經長榮航空授權製作為限量飛機蒙皮鑰匙圈，今（11）日中午起首發販售。

長榮航空表示，該蒙皮鑰匙圈有白色、綠色和橘色3款，共生產1萬5000件發售全球，每件均有獨立生產序號，台灣僅分到2000餘件可供銷售。

長榮說明，蒙皮鑰匙圈採用機身外層金屬製作而成，每個鑰匙圈顏色均是飛機上原有的塗漆，因此表面上留有歲月痕跡；由於機身上橘色的面積較小，所以橘色款可算是稀有商品。此次先販售白色款，綠色和橘色款式日後陸續上架。

長榮指出，德國Aviationtag公司早期主要是收購除役的客機零件，並設計成頂級收藏品；2015年起利用老舊飛機蒙皮製成鑰匙圈。波音747-400素有「空中皇后」美譽，一直是航空迷最喜愛的機型之一，這是此次蒙皮鑰匙圈的特殊意義。

「長榮樂e購」今日中午12：00首發販售，售價1140元，並同步於機上免稅品接受預訂。