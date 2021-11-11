「秋鬥」團體13日早上9點從屏東火車站出發，一路步行走過西部13縣市，要從「台灣尾走到台灣頭」，最後12月12日回到台北凱道遊行會師。總指揮林子文說，這周末將在鳳山和三民區各有一場宣講集會，並邀請民進黨高雄市黨部派員參與辯論公投議題。林子文說，如果沒人來，我們就跟「蘇貞昌」和「陳其邁」的「人形立牌辯論」。

秋鬥總召黃德北表示，過去一年來，領導人不顧民意，而國會獨大、在野貧弱，執政黨宛如獨裁專斷，在萊豬和藻礁案上看見執政者踐踏程序與民主的蠻橫。

秋鬥發言人李建誠表示，代議民主已死，只有公投能直接展現民意制衡，秋鬥行腳意義是突破藍綠互罵，走出人民作主的新民主道路，而公投的結果是台灣人民的價值選擇，等同公民立憲的精神，不容執政者繼續傲慢霸凌台灣。

反萊豬醫師蘇偉碩表示，今年秋鬥的共同訴求是動員全社會公民在12月18日以投票為行動，保護台灣珍貴的藻礁生態及反對開放含有萊克多巴胺的毒豬進口，但是如果執政者要以抹黑公投、秘密外交、違反民意的暴行沒收台灣先賢先烈奮鬥數十年的民主果實，那麼，反抗的腳步將從南台灣出發，一路踏進台北城，最後，用一票一票堅實的民意，告訴執政集團，你們不過是領月俸的公僕，人民才是這個國家的主人。

珍愛藻礁公投發起人潘忠政表示，藻礁公投推動聯盟是個雜牌軍，我們缺人缺錢。公投能成案，全靠自主公民無條件的參與協助。今日為弱勢發聲的秋鬥團體聲援藻礁公投，願意以一個月的時間，步行為藻礁公投宣傳，非常感動。我們期待共同努力讓藻礁永存，也讓台灣的民主走出新的里程碑，公投成為一場思辨與抉擇的公民運動。

本周末秋鬥團體將在鳳山和三民區各有一場宣講集會，並邀請民進黨高雄市黨部派員參與辯論公投議題。同時錄製了蘇貞昌和民進黨高雄市立委過去發言的錄音，包括趙天麟、許智傑、邱議瑩都曾宣稱「瘦肉精要零檢出」、「不該對美國軟趴趴」及「腦袋有問題才會吃」，將在高雄行腳過程一路放送，提醒選民要認清「雙標」的謊言，用公投票讓欺騙的政客知所進退。