瑪莎拉蒂惡少爸親赴中榮道歉 男大生家屬拒見 11:112021/11/11 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經院方溝通，瑪莎拉蒂張嫌父親到醫院探視傷者及向其家屬道歉遭拒。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】瑪莎拉蒂惡煞爆打男大生 富少爸媽親赴醫院致歉 訂閱影音： 中時新聞網 瑪莎拉蒂富少爸媽抵台中榮總 淚崩下跪求見宋媽媽 瑪莎拉蒂張嫌與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與友人涉嫌毆人致重傷，目前男大生仍在加護病房搶救，與死神搏鬥，張父11日跟媒體透露，自己的孩子沒教好，要向對方家屬致歉，但經院方跟傷者家屬溝通表示，目前不願意與加害人家屬見面。 張父說，兒子造成對方這樣感覺很羞愧，身為父母親都心力交瘁，希望有機會去盡力彌補對方，希望大家能給他們機會，未來好好管教自己的孩子，他表示要到醫院探望男大生，跟他的父母親道歉。 赴醫院道歉遭拒見面 海神惡少父母下跪「請給我們個機會」 瑪莎拉蒂惡少案 他揭關鍵「時間、空間」怒轟警察局長出面負責追究疏失 瑪莎拉蒂富少毆昏大學生警方作為惹議 市警局長親上火線道歉 #瑪莎拉蒂 #男大生 #富二代 #惡少 #富少 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富二代暴打男大生 父親淚崩致歉：瑪莎拉蒂是中古分期、與兒疏離接電話才知出事 10:332021/11/11 社會 瑪莎拉蒂惡小開再爆黑底 高二無照闖攔檢站遭罰 富爸寵兒興訟遭打臉 09:292021/11/11 社會 瑪莎拉蒂3惡徒爆打男大生 政壇「豐原人」怒了：絕對要讓案情水落石出 09:362021/11/11 政治 男大生遭瑪莎拉蒂3男暴打命危 中榮︰開顱取出血塊已穩定 14:102021/11/10 社會 大二生縫傷口 成大：未來只限觀摩 04:102021/11/11 社會新聞 瑪莎拉蒂惡小開臉書愛曬車秀健身照 直播銷自家產品 10:412021/11/11 社會 瑪莎拉蒂惡少任公司經理 生意做很大 臉書下架網友灌爆YT 10:192021/11/11 生活 食品小開狂毆男大生 父將在自家工廠向社會道歉 09:312021/11/11 社會 瑪莎拉蒂富少爸媽11：20赴榮總 探視男大生親自致歉 10:582021/11/11 社會 彰化食品小開暴打男大生重傷 富商爸上午將出面道歉 08:042021/11/11 社會 瑪莎拉蒂3煞當街爆打男大生 中檢訊後全聲押 05:142021/11/11 社會 社會熱門新聞 瑪莎拉蒂富少毆人警方認錯 分局長記過 偵查隊長、所長調職 - 社會 富二代暴打男大生 父親淚崩致歉：瑪莎拉蒂是中古分期、與兒疏離接電話才知出事 - 社會 拒見瑪莎拉蒂富爸 男大生母親心痛喊：道歉無用一定要重判！ - 社會 彰化食品小開暴打男大生重傷 富商爸上午將出面道歉 - 社會 瑪莎拉蒂富二代當街打人 彰化老家食品廠臉書悄悄下架 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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