【LIVE直播】瑪莎拉蒂惡煞爆打男大生 富少爸媽親赴醫院致歉

瑪莎拉蒂富少爸媽抵台中榮總 淚崩下跪求見宋媽媽

瑪莎拉蒂張嫌與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與友人涉嫌毆人致重傷，目前男大生仍在加護病房搶救，與死神搏鬥，張父11日跟媒體透露，自己的孩子沒教好，要向對方家屬致歉，但經院方跟傷者家屬溝通表示，目前不願意與加害人家屬見面。

張父說，兒子造成對方這樣感覺很羞愧，身為父母親都心力交瘁，希望有機會去盡力彌補對方，希望大家能給他們機會，未來好好管教自己的孩子，他表示要到醫院探望男大生，跟他的父母親道歉。