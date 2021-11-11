四大公投即將在今年12月18日舉行，中選會本月13日起舉辦公投電視說明會，國民黨主席朱立倫日前表示將不出席，引發討論。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，不認同朱立倫退出公投說明會，但對於民進黨藉此嘲諷朱立倫，他則提起過去蔡英文、蘇貞昌擔任民進黨主席時都曾和前總統馬英九辯論，難道也是在博取政治聲量？鞏固黨主席地位？

對於朱立倫退出公投說明會，黃暐瀚今（11）日在臉書直言「我也不認同」，他認為，那是說明會，不是辯論會，朱立倫其實不用去管「對手」是上駟還下駟？重點是「訴諸民意」，講清楚，讓民眾明白。

不過對於朱立倫想跟蔡英文主席「辯論」，民進黨發言人卻稱朱立倫是在「博取政治聲量，鞏固黨主席的地位，是政治鬥爭」，讓黃暐瀚相當不解。他提到2010年4月25日，馬前總統與民進黨主席蔡英文在公視舉辦「ECFA大辯論」，朝野兩黨主席公開詳述重大政策的利弊；2014年4月25日，馬前總統與民進黨主席蘇貞昌，也在總統府內針對「核四議題」展開對話，甚至辯論。黃暐瀚要問，當年的蔡主席、蘇主席，是不是在博取政治聲量？鞏固黨主席地位？

黃暐瀚直指，蔡總統不願理會朱立倫，是因為看不起在野黨，但也連帶輕視了支持國民黨的「民意」，儘管這樣的民意在眼前的台灣不是多數，但蔡總統、蔡主席的態度，卻明確反應出她與馬前總統的不同，馬英九願意面對反對自己的民意，蔡英文卻是漠視不見，理都不理。

若說那是馬英九太笨？黃暐瀚說，也許吧，但至少馬英九從未輕視「反對聲音」，因為身為總統，不管贊成還是反對，都是「民意」。