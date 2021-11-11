知名前主播劉芯彤，清新氣質受到大批觀眾喜愛，常在社群網站與網友分享日常，今（11日）在社群網站曬出「拳頭大」份量的炒飯，驚呼一盤居然要價145元，讓她無奈感嘆：「這樣的物價，真要逼死人」。

劉芯彤在臉書曬出前一晚下班用餐的照片，只見一盤僅有「拳頭大」的炒飯，細數後肉絲還不超過10條，一盤竟要價145元，當服務生端上桌時，一度以為在桃園機場內的餐廳用餐，不禁感嘆：「物價上漲，我真有感」，未料回到家後，收到房仲傳來青田街40多年的五層樓老公寓，要出售一樓權狀60坪，就開價1.1億，讓她疑惑表示：「145元的炒飯和1.1億的公寓一樓，我是誤會了什麼嗎？」

劉芯彤表示萬物皆漲，偏偏自己的薪水沒漲，如今這樣的物價真要逼死人，不忘自嘲：「炒飯我還吃得起，但一樓公寓我十輩子都買不了」，網友也感同身受表示：「可以把這盤炒飯請主計長吃，看這樣的價格是否合理」、「台北賣吃的搶錢喔，高雄最多60而已」、「最近泡麵漲價，以前吃泡麵是為了省錢，現在已變奢侈品了」。

劉芯彤日前也分享恐怖的看屋經驗，前陣子為了找尋新住處，有次抵達現場後，房仲突然說有電話要打，要在外面等候，卻要求她自己進屋看看，不同一般仲介會積極介紹內部，沒想到一打開門，房子裡竟飄出點香的煙霧，而且頭還有被掐住的壓迫感，讓她只看了10分鐘就離開現場，沒想到房仲一句話也沒有問，讓她坦言相當詭異。