捷流閥業(4580)第3季營收6.58億元，主要客戶工業閥門訂單拉貨需求保持暢旺，雖然受到疫情影響預期信用減損損失增加，單季稅後淨利0.91億元，仍創下史上次高，每股盈餘2.33元。

捷流第3季營收年增7.52％，稼動率持維持高檔，包括電子、船舶、石化能源等工業閥門訂單維持穩定，整體毛利率、營業利益率分別為33％、19％，毛利率維持在平均水準。

第3季受疫情影響應收帳款收款緩慢，公司基於穩健保守原則提列預期信用減損損失，第3季稅後淨利0.91億元，年增4.91％，為單季次高。累計前3季營收17.91億元，年減2.11％，稅後淨利2.46億元，年減2.36％，每股盈餘6.29元。

該公司10月營收則受到大陸及台灣連假影響，單月為1.93億元，月減10.6％，年增2.8％，目前訂單能見度至明年第1季，但出貨認列仍需觀察全球缺櫃、塞港等因素影響；累計前10月營收19.87億元，年減1.35％。捷流看好工業4.0時代，各產業皆投入自動化生產改良，有助各產業主要客戶除採購工業閥門產品並同步加裝自動化控制器套組訂單需求。