男大生擦撞遭圍毆命危...瑪莎拉蒂3煞全抓到了！ 警曝最初「非現行犯」放人原因

台中的治安怎麼了？一名男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，慘被車上的三人圍毆至重傷，至今還躺在加護病房中，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學感嘆地說，身為老台中人，看到這個事件就忍不住想起當年剛學會開車時爸媽的告誡，等紅綠燈不要東張西望，否則可能被拖下車毆打；遇到行車糾紛在警察到場前千萬不要下車，否則脫離車體保護恐被痛打一頓。

醫師謝宗學今在臉書發文表示，身為老台中人，當初剛學會開車的時候，爸媽都告誡他，在台中開車必須要注意兩件事情。首先，開車遇到紅燈停的時候，眼睛不要東張西望看旁邊開車或騎車的人，因為那個年代常常會發生看一眼旁邊的人就被嗆說「況殺小？（台語：看什麼？）」然後被拖下車毆打，甚至開槍的社會案件。

謝宗學說，第二件事情則是開車遇到行車糾紛，可以不下車就不要下車，馬上報警等警察趕到現場處理後，才可以下車脫離車體的保護，因為那個年代的行車糾紛常常都是比拳頭和武器的，不管是非黑白，先用拳頭或棍棒把對方痛毆一頓再說。

謝宗學透露，老婆剛搬到台中與他一起生活時，看到她坐在副駕駛座上東張西望，他都會很緊張的告誡她不要這樣，否則可能被圍毆或是開槍，但身為台北人的老婆總覺得他大驚小怪、神經兮兮的，還笑說「不知道在緊張和激動什麼？台灣已經不是這樣治安敗壞的社會了！」

謝宗學感嘆地說，原本以為台中這幾年的治安已經有所改善了，不會再發生類似的暴力事件，沒想到還是發生了，希望受傷的大學生可以平安出院，犯罪者能獲得應有的法律制裁，更希望台中不要回到過去那種令人恐懼的時代了。