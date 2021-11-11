Oostenrijks bordeel geeft klanten 30 minuten met "dame naar keuze" in ruil voor Covid jab



Fun Palast in Wenen hoopt de vaccinatiegraad en het aantal klanten in zijn bordeel te verhogen door gratis vaccins en tijd aan te bieden met een dame naar keuze. pic.twitter.com/DTiugPRDUS — Hennie (@Hennie87754003) November 10, 2021

據美國有線電視新聞網(CNN)9日報導，為鼓勵男性恩客接種新冠肺炎疫苗，保護自己也保護性工作者，並拉抬人氣，奧地利的一間妓院推出「老司機抗疫免費方案」；只要你現場接種疫苗，就能享受「30分鐘免費服務」。

報導指出，維也納1間名為「Fun Palast」的青樓，在網站上標榜「明星級桑拿服務」。只要成年恩客同意現場接種疫苗，就能取得價值40歐元(約新台幣1300元)的30分鐘免費桑拿體驗卷，而且環肥燕瘦任君挑選。

這項優惠於每日的16時開始，22時截止。業者表示，由於奧地利政府禁止未接種疫苗的消費者進入公共場所，不論是餐廳、酒店、咖啡廳無一倖免。為了拉抬人氣，刺激因新冠肺炎而流失的恩客，並為防疫貢獻心力，而決定祭出奇招。

Вот как надо пропагандировать вакцину!

Публичный дом Funpalast в Вене предлагает клиентам 30-минутный сеанс в сексуальном "сауна-клубе" с "дамой на выбор", если они сделают прививку в клинике на месте. pic.twitter.com/DXG1mZOQRF — Фарит Мухамадеев (@MuhamadeevFarit) November 10, 2021

奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）解釋，之所以對出入公共場合祭出高規格限制，是為了因應新冠肺炎確診人數增加，並鼓勵人們捐出手臂、接種疫苗。

「Fun Palast」的老闆列拉切爾(Christoph Lielacher)則表示，「人們來到這裡享受極樂行程，而我們的義務就是協助政府推廣疫苗接種」。自新冠肺炎大流行以來，尋芳客人數至少滑落3成到4成。

他表示，「生意差透啦，很多人害怕病毒而選擇關機；加上政府祭出限制，沒打疫苗的人根本走不進餐廳與酒吧」。

他強調，來這鬆一下的人絕對可以放心；與醫療院所相同，接種疫苗前會有醫師諮詢身體狀況，並解釋風險。

事實上，只要有成年人陪同，14歲的少年也能來此打疫苗，甚至鼓勵女性也來接種。不過，由於女性無法與性工作者一翻雲雨，故提供附近健身房的折價卷。

他強調，雖然男性可以獲得體驗卷；但如果想進一步「開車」，還是要另付費用。至於效果如何？他表示，老司機體驗卷一出手，光8日就發出149張優惠卷。