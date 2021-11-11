據美國有線電視新聞網(CNN)9日報導，為鼓勵男性恩客接種新冠肺炎疫苗，保護自己也保護性工作者，並拉抬人氣，奧地利的一間妓院推出「老司機抗疫免費方案」；只要你現場接種疫苗，就能享受「30分鐘免費服務」。
報導指出，維也納1間名為「Fun Palast」的青樓，在網站上標榜「明星級桑拿服務」。只要成年恩客同意現場接種疫苗，就能取得價值40歐元(約新台幣1300元)的30分鐘免費桑拿體驗卷，而且環肥燕瘦任君挑選。
這項優惠於每日的16時開始，22時截止。業者表示，由於奧地利政府禁止未接種疫苗的消費者進入公共場所，不論是餐廳、酒店、咖啡廳無一倖免。為了拉抬人氣，刺激因新冠肺炎而流失的恩客，並為防疫貢獻心力，而決定祭出奇招。
奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）解釋，之所以對出入公共場合祭出高規格限制，是為了因應新冠肺炎確診人數增加，並鼓勵人們捐出手臂、接種疫苗。
「Fun Palast」的老闆列拉切爾(Christoph Lielacher)則表示，「人們來到這裡享受極樂行程，而我們的義務就是協助政府推廣疫苗接種」。自新冠肺炎大流行以來，尋芳客人數至少滑落3成到4成。
他表示，「生意差透啦，很多人害怕病毒而選擇關機；加上政府祭出限制，沒打疫苗的人根本走不進餐廳與酒吧」。
他強調，來這鬆一下的人絕對可以放心；與醫療院所相同，接種疫苗前會有醫師諮詢身體狀況，並解釋風險。
事實上，只要有成年人陪同，14歲的少年也能來此打疫苗，甚至鼓勵女性也來接種。不過，由於女性無法與性工作者一翻雲雨，故提供附近健身房的折價卷。
他強調，雖然男性可以獲得體驗卷；但如果想進一步「開車」，還是要另付費用。至於效果如何？他表示，老司機體驗卷一出手，光8日就發出149張優惠卷。
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