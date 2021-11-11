敏成健康(4431)受到惠新冠疫情爆發，其創新口罩濾材技術，躍升亞洲熔噴材料商龍頭，極具未來潛力的表現，榮獲經濟部國家產業創新獎——組織類卓越創新企業獎項。董事長楊弘仁表示，將強化公司整體競爭力及營運效率，力拚成為盛弘集團發展下一個黃金十年的重要角色，替台灣健康產業創造更多價值。

第7屆經濟部國家產業創新獎」頒獎，今年度共遴選出44名優秀產業單位及個人獲頒此殊榮。

隸屬於盛弘集團的敏成，疫情期間整合上中下游，提高產量及產值，建立產業自主供應鏈，更串聯各廠一同加入口罩國家隊，以每日提供千萬片醫療用口罩的超高產能，配合政府供應國內口罩需求，同時輸出口罩製作的重要濾材布料至日、韓、中國等亞洲大國，並致力研發抗菌等級更高的HEPA濾材，協助國家防疫政策不遺餘力之際，更競逐國際市場，提升台灣品牌知名度與競爭力。

楊弘仁表示，為因應快速變化的產業趨勢，將採取策略轉型與專業分工，科技材料製造及醫療布服事業會轉移至新設子公司負責，敏成健康則正式轉型，以收購具有前瞻發展性的新創生技醫療公司為主要方向。

他說，目前投資標的鎖定加速發展中的「無接觸醫療」，尤以診療端的儀器與醫材為重點，嚴峻疫情後的全球醫療環境儼然已在轉換，新型態與新商機正在發酵，投資項目的決策將會是未來發展的關鍵，敏成健康也會持續運用盛弘醫藥集團的通路和品牌資源，強化公司整體競爭力及營運效率，期待能成為集團發展下一個黃金十年的重要角色，替台灣健康產業創造更多價值。