大陸電商龍頭阿里巴巴11日公布，從11月1日至11日凌晨零時45分，集團旗下「天貓雙11」促銷活動已有382個品牌的成交額超過人民幣（下同）1億元，其中包括華為、鴻星爾克等中國品牌，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。

另外，今年的「天貓雙11」也有一批中小品牌業績大幅增長，有411個2020年成交額逾百萬元的中小品牌，今年銷售額更是突破千萬元；40個2020年雙11成交額千萬元的品牌，在今年雙11成交額突破1億元。