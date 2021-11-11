天貓雙11 中外共382品牌成交逾億人民幣 11:122021/11/11 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電商龍頭阿里巴巴11日公布，從11月1日至11日凌晨零時45分，集團旗下「天貓雙11」促銷活動已有382個品牌的成交額超過人民幣（下同）1億元，其中包括華為、鴻星爾克等中國品牌，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。 另外，今年的「天貓雙11」也有一批中小品牌業績大幅增長，有411個2020年成交額逾百萬元的中小品牌，今年銷售額更是突破千萬元；40個2020年雙11成交額千萬元的品牌，在今年雙11成交額突破1億元。 蔚來第三季營收翻倍 衝98億人民幣 六大壽險每月賺逾百億 前10月稅後賺3228億 #成交額 #天貓 #品牌 #中小 #億人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣助攻 六大壽險前十月賺3,228億 04:102021/11/11 財經要聞 五組人馬擬收購亞果逾7％股權 每股32元、共計6千張，總金額1.93億 04:102021/11/10 產業特刊 《其他電子》鴻海砸逾63億 買下Lordstown俄亥俄州廠 09:432021/11/11 財經 搶百億黑磚商機！超商雙雄爭相推巧克力大賞 12:512021/11/10 財經 Yahoo奇摩購物正慶 火力全開 04:102021/11/11 產業．科技 港媒點名大陸7房企 財務不達標 04:102021/11/11 產業財經 恒大驚險兌付三筆美元債逾期利息 再次避過債務違約 10:092021/11/11 財經 園區加持 新竹房地合一稅狂增2倍 04:102021/11/11 財經焦點 日購默沙東口服藥160萬人份 年內先供20萬人份 10:332021/11/11 國際 獲利能力 優於全球航商平均值 04:102021/11/11 財經要聞 1分鐘讀財經》台積電降臨高雄 前工程師曝3大隱憂：呷緊弄破碗 08:272021/11/11 財經 財經熱門新聞 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 馬斯克真的賣股了！套現300億只為做這件事 - 財經 50歲夫妻年收百萬卻沒房住 真相曝光網怒了：過太爽 - 財經 台積電驚見2位數衰退 專家洩1危險訊號又GG了 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。