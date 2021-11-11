11月12日是美國的「全國歡飲日」（National Happy Hour Day），當地酒吧與餐廳都會在那一天，精心規劃出許多酒精類飲品的特價優惠活動，讓「飲君子」痛快暢飲。台北晶華酒店以此為名於11月12日起至12月30日，每天晚間6點至10點於二樓上庭酒廊推出「晶彩歡飲時光」美酒暢飲活動，提供多款紅白葡萄酒、氣泡酒、啤酒、以及創意調酒任君點用，每人一小時899元，兩小時1699元，另可搭配多款佐酒美食，每道220元起。

台北晶華酒店表示，當晚如果喝的太盡興，憑上庭酒廊「晶彩歡飲時光」活動消費發票，還可享兩人成行、每人以加價999元的優惠價格，於週一至週四平日晚間9點後入住晶華酒店精緻客房一晚，進一步享受健身房、三溫暖、頂樓露天游泳池與星空電影院等五星設施。

「Happy Hour」起源於1913年美國駐墨西哥灣的海軍船艦上，水手大兵們在一整天緊張的勤務解除之後，晚餐前會聚在一起喝酒、跳舞、進行拳擊賽，放鬆高度警戒的心情。1920年代因為美國實施禁酒令，喝酒場合轉為低調，許多酒吧開始供應加入果汁等飲品的調酒，淡化喝酒的印象。二戰結束後的1940年代，美國經濟成長、人們開始富有，這種晚餐前於吧台區小憩餟飲的用餐習慣逐漸普遍，1959年「Saturday Evening Post週六晚報」正式將這類型的飲酒活動稱為Happy Hour且廣泛流行至全球。

晶華酒店於二樓上庭酒廊推出的「晶彩歡飲時光」美酒暢飲活動所提供的酒款包括3款白酒、3款紅酒、5款啤酒以及多款酒保特調，像是美國加州第一大酒莊-羅伯蒙岱維出產的木橋灰比諾白酒、擁有700年釀酒歷史的佛卡提家族出產的義大利雷夢尼紅酒、智利伊拉蘇酒廠精選卡本內蘇維濃紅酒、美國里程碑家族酒莊夏多內白酒、德國塞爾巴哈奧斯特．紅標麗絲玲白酒、法國波爾多AOC等級威廉老藤紅酒，以及晶華酒店獨家限定法國勃根地路易貝帝爾氣泡酒等，啤酒的選擇則有臺虎精釀、臺虎長島冰啤、臺虎檸檬沙瓦、百威，以及可樂娜。另有感恩聖誕節限定溫暖芳醇的熱紅酒，展現各式美酒混搭的魅力。

「晶彩歡飲時光」美酒暢飲活動特別以暢飲的時間為單位讓消費者斟酌點用，每人一小時899元，兩小時1699元。同時也搭配了平日加價1999元即可於晚間9點以後入住酒店的優惠，喝醺、喝茫、喝醉都不用擔心，純粹想體驗五星城市度假享受也是很歡迎，透過餐廳吧檯就可以check in。

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