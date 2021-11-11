國民黨文傳會副主委林家興、副發言人楊植斗、青年民主戰隊隊長須予謙11日召開記者會，點名高雄市長陳其邁、市議員黃捷、民進黨立委范雲、劉建國、蘇巧慧、吳思瑤，及中二選區立委補選參選人林靜儀等人，曾經發表反萊豬言論，現在卻又支持萊豬進口或默不吭聲，呼籲民眾一起協尋這些當年反萊豬的民代。（黃世麒攝）

國民黨文傳會副主委林家興、副發言人楊植斗、青年民主戰隊隊長須予謙11日召開記者會，點名高雄市長陳其邁、市議員黃捷、民進黨立委范雲、劉建國、蘇巧慧、吳思瑤，及中二選區立委補選參選人林靜儀等人，曾經發表反萊豬言論，現在卻又支持萊豬進口或默不吭聲，呼籲民眾一起協尋這些當年反萊豬的民代。（黃世麒攝）

國民黨「青年民主戰隊」昨成軍，今天旋即發揮戰鬥力，公布第一波「萊豬民代」組圖，點名「民主迴力鏢」高雄市長陳其邁、「父女齊心」的民進黨立委蘇巧會、「不是吃豬就是吃素」的前立委林靜儀等荒謬言行，並高呼「如果這票挺靜儀，全家張口吃萊豬，中二人全都輸」、「蘇巧慧挺萊豬，蘇貞昌笑呵呵」口號。

國民黨上午舉行「民主迴力鏢、萊豬民代排排站」記者會，文傳會副主委林家興說，過半年輕人同意反萊豬、公投綁大選，為了讓更多選民知道所在地民代對萊豬的立場，因此連夜趕出第一波萊豬民代組圖，未來透過縣市黨部等組織系統，散播到全台各地。

國民黨副發言人楊植斗點名「昨是今非雙標組」，包含過去在民進黨改採源頭管理之際，力排眾議堅持萊劑零檢出的高雄市長陳其邁；在蔡政府開放萊豬後，堅稱養豬戶生存權、食安堅持不變，持續哄騙選民的民進黨立委陳亭妃；不到1個月就改口稱校園吃萊豬是假議題的民進黨立委范雲。

接著，國民黨「青年民主戰隊」隊長須予謙羅列入選「不敢面對落跑組」名單，包含立院表決萊豬進口行政命令時棄權的民進黨立委劉建國；捍衛父親、閣揆蘇貞昌錯誤決策的民進黨立委蘇巧慧；高雄市議會修法規定瘦肉精零檢出時離席的高雄市議員黃捷。

最後，林家興點名代表民進黨參選台中第二選區立委補選的前立委林靜儀，直指林過去曾嗆黨主席朱立倫、前立委顏寬恒「在美國都沒吃豬肉，都是吃素嗎？」，他痛批這是刻意把美豬和萊豬畫上等號，是陷美國於不義的元兇，枉費以醫療專業入選不分區立委，竟講出如此傷害人民健康的荒謬言論。

林家興還說，民進黨立委吳思瑤去年表決「學校衛生法」，禁止營養午餐有萊豬時，吳卻說校園禁止萊豬入法，會讓中國得利，試問兩者有何關聯性？而且民進黨執政5年多來，出口到大陸的貿易不減反升。