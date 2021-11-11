台中市一名18歲宋姓大學生開車與一輛黑色馬莎拉蒂名車擦撞，遭彰化某食品業小開夥同車內2人痛毆宋男，造成男大生重傷，事發時還制止他報警。但3名惡煞事後被認定「非現行犯」僅製作筆錄，直到被害人送醫顱內出血命危，7日晚間六分局才改以3人有致人於死犯意，改依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪名函送，直到事件延燒引發全台民眾怒火，市長盧秀燕震怒，警方才急著向檢察官申請拘票將3嫌拘提，目前檢方已向法院申請羈押，台中市警局調查後認為員警處理有疏失，決議將市政所長李國彰、偵查隊長陳聖偉記過調職、六分局長蔡元戎記過一次。

由於警方在事發當下的處置作為引起極大爭議，逼得台中市警局長蔡蒼親上火線，將召開記者會說明，重申會針對涉案人，擴大偵辦，並檢討員警在第一線勤務作為，持續精進，並針對治安事件，造成市民恐慌致歉。

台中市警局表示將改進未來員警執勤作為，對於因細故（車輛擦撞…）動輒暴力相向，甚或聚眾鬥毆暴力滋事行為，嚴正譴責，並嚴辦重罰，究辦幕後。

市警局也表示，第六分局受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，致民眾產生疑慮，確有疏失，對男大生家屬深表歉意，深切檢討策進，並加強員警教育，防杜類似情事發生。對於第六分局處理案件衍生疏失，違反受（處）理紀律，已由督察系統深入調查，追究相關人員疏失責任。

警方對於宋姓男大生發生車禍而遭犯嫌毆打致重傷，為人父母者感同身受及不捨，台中市警局全體員警為男大生集氣，祈望能夠早日康復。